Ex-Remo e Paysandu, atacante acerta com time de futebol amador em Santa Catarina

O atacante Muriqui, de 38 anos, ainda não se aposentou oficialmente dos gramados. O jogador que atuou com as camisas do Remo e do Paysandu, acertou com um clube de futebol amador de Santa Catarina. Muriqui foi anunciado pela equipe do Grêmio Cachoeira, que disputa o campeonato amador da cidade de Florianópolis, capital catarinense.

Muriqui estava no Joinville-SC nesta temporada, após deixar o Remo no ano passado. O jogador realizou apenas quatro partidas com a camisa do JEC em 2024 e decidiu acertar com a equipe amadora do Grêmio Cachoeira. Muriqui está sem jogar uma partida oficial desde o dia 7 de fevereiro, quando entrou em campo pelo Joinville diante do Avaí-SC, pelo Campeonato Catarinense.

Com a camisa do Remo, Muriqui realizou 32 partidas e marcou 12 gols, em 2023. O jogador foi o artilheiro do clube paraense na temporada e, apesar de querer ficar em Belém e iniciado uma conversa com a diretoria azulina para defender o clube azulino por mais um ano, acabou recebendo uma negativa do clube e não teve seu contrato renovado com o Time de Periçá. Em Belém o jogador também atuou com a camisa do Paysandu, no ano de 2006, quando o clube paraense disputou a Série B do Brasileiro.

Atacante Muriqui foi anunciado pelo time de futebol amador Grêmio Cachoeira, de Santa Catarina (SC) (Divulgação / Instagram Grêmio Cachoeira)

Natural da cidade do Rio de Janeiro (RJ), Muriqui se envolveu em polêmicas em Belém. O jogador discutiu com torcedores em um treino no Baenão, foi cobrado por membros de organizadas, além de ter chamado o gramado do Centro de Treinamento do Remo de “mangue”.

Muriqui iniciou a carreira no Madureira-RJ e atuou também pelo Vasco da Gama-RJ, Iraty-PR, Avaí-SC, Vitória-BA, Atlético-MG, além de passagens pelo Catar, Japão e pela China, país onde jogou por uma década.