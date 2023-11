Ex-Remo, Muriqui nega proposta do Paysandu e dispara: 'não faz sentido pra mim’

O atacante Muriqui, que defendeu o Remo durante a temporada de 2023, negou que tenha recebido propostas para se transferir para o Paysandu, maior rival azulino. Em contato com o Núcleo de Esportes de O Liberal nesta segunda-feira (27), o jogador disse que as especulações envolvendo o nome dele e o estádio da Curuzu são mentiras:

"Mentira. Não sei de onde saiu e surgiu isso, mas é mentira. Não recebi contato de ninguém do clube e não tem nada de verdade disso não", disse Muriqui.

Questionado sobre um possível acordo caso uma proposta oficial fosse realizada, Muriqui foi novamente enfático. Segundo ele, todos os novos planos de carreira envolvem oportunidades fora do estado. De acordo com o atacante, "o tempo em Belém acabou".

"Eu respeito muito o Paysandu. Sei que o clube vive um momento bacana, que está na Série B, mas o meu pensamento hoje está longe de Belém. Eu tenho que pensar na minha família, primeiro. Retorno para Belém no início de dezembro para fazer a minha mudança. Tenho um respeito imenso pelos clubes de Belém, mas para mim não faz sentido. Vou seguir minha vida de outra forma, não sei se dentro de campo, mas acho que em Belém o meu tempo acabou", finalizou.

Muriqui foi a principal referência técnica do Remo na temporada. Em 2023, o jogador atuou em 32 partidas com a camisa azulina, marcando 12 gols. Apesar dos bons números, o atacante sofreu com a queda de rendimento do elenco na metade da temporada e, sem calendário, teve seu contrato rescindido no dia 28 de setembro.

Antes do Remo, em 2006, Muriqui defendeu o Paysandu em 2006, durante a disputa da Série B, quando tinha apenas 20 anos. Naquele ano, o atacante disputou 12 partidas e marcou um único gol.