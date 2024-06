Depois do Paysandu, meia do Remo recebe propostas de outros clubes da Série B, diz colunista

Principal jogador do Remo na temporada, o meia ofensivo Jaderson, vem recebendo propostas de clubes da Série B, mas, vai continuar no Leão Azul até o término da Série C, de acordo com o colunista de O Liberal, Carlos Ferreira.

O jogador chegou ao Remo emprestado pelo Athletico-PR, decidiu com seu staff, que vai permanecer no Leão Azul até o final de seu contrato. Jaderson vem sendo sondado por vários clubes para deixar o Remo na próxima janela de transferência, que será aberta no mês de julho, porém, o jogador negou que deixaria o clube azulino e que irá cumprir todo o seu vínculo pelo Leão.

Durante a disputa do Campeonato Paraense, Jaderson ganhou notoriedade no Remo e teve proposta do Paysandu, maior rival do Leão, para jogar a Série B desde o início, porém, foi recusada pelo jogador, que tem o Remo como um recomeço na carreira, após a morte de sua mãe. Pessoas próximas ao jogador, informaram ao O Liberal que Jaderson possui muito carinho pelo Remo e funcionários e que respeita o clube, principalmente por confiar no seu futebol quando ele mais precisou.

Jaderson é um dos destaques do Remo no ano (Thiago Gomes/O Liberal)

Jaderson chegou ao Remo como atacante de beirada, mas o com as dificuldades do Remo no meio de campo, o então técnico azulino Ricardo Catalá, começou a utilizar o jogador de volante e também de meia. O atleta é um verdadeiro “coringa” na equipe remista e vem sendo o destaque do time na temporada.

O jogador iniciou a carreira no Cruzeiro-RS, atuou na base do Athletico-PR, clube que detém seus direitos econômicos e passou por Santa Cruz-PE, Sport-PE e no ano passado jogou a Série B pelo Tombense-MG. Emprestado pelo Furacão ao Leão, Jaderson é unanimidade dentro e fora de campo, tendo a preferência dos técnicos que passaram pelo clube e também o carinho do torcedor. Nesta temporada o atleta realizou 26 partidas com a camisa azulina e balançou as redes quatro vezes.