Destaque no Remo, Jaderson fala sobre interesse do Paysandu: 'Não vou atravessar'

Desde a sua estreia pelo Clube do Remo, o atacante Jaderson vem subindo no conceito do torcedor remista como um dos mais completos do time. Variando entre as funções de ponta-esquerda e lateral, o atleta comentou, pela primeira, vez, o interesse despertado pelo Paysandu, após boas exibições na temporada.

Até aqui Jaderson esteve em 18 jogos, marcando dois gols desde a sua estreia contra o Canaã, na primeira rodada do Parazão, e vem sendo peça-chave no esquema tático do técnico Gustavo Morínigo. Sobre os rumos de uma possível ida para o maior rival, o jogador admite o interesse, mas nega qualquer retribuição.

"Não vou atravessar nada não, estou muito feliz aqui. Espero continuar por aqui até o fim do ano, e como eu já falei, não pretendo sair. Com certeza, houve proposta, mas eu neguei. Estou muito feliz no Clube do Remo. É um clube que, no momento mais difícil, quando eu perdi a minha mãe, eles estiveram comigo. Então eu devo esse favor para eles e vou continuar aqui até o fim", diz.

Após disputar o Parazão, a Copa do Brasil e a Copa Verde, o jogador se prepara para o maior desafio da temporada: a Série C do Campeonato Brasileiro, que, segundo ele, é o grande objetivo enquanto estiver no clube azulino. A estreia será neste sábado (20), contra o Volta Redonda, em Belém.

"Desde que cheguei no Remo, que eu desembarquei aqui em Belém, foi com o desafio de chegar e mostrar quem é o Jaderson, de onde venho, qual a minha origem. Desde que cheguei, desenvolvi o meu melhor futebol, encarei todos os treinos como se fosse o último. Todo jogo também, não é diferente, isso me fez ser valorizado. Teve proposta, sim, do Paysandu e de outros clubes também, mas, desde que o meu empresário falou comigo, eu disse que não queria sair do Remo e vou continuar aqui."