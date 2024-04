Volante João Afonso faz primeiro treino com elenco do Remo: 'Muito feliz em estar aqui'

O Clube do Remo segue treinando para a estreia na Série C do Campeonato Brasileiro, que ocorre neste sábado (20/04), às 17 horas, contra o Volta Redonda, em Belém. De olho no compromisso, o Departamento de Futebol azulino apresentou oficialmente o volante João Afonso, que chega para cumprir a função de primeiro volante, setor crucial na marcação e saídas de bola.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Afonso tem 29 anos e passagem recente pelo interior paulista, onde defendeu o Novorizontino, mas sem espaço, optou por procurar seu rumo distante do sudeste e aceitou o desafio de jogar a Série C pela primeira vez na carreira. Segundo ele, a falta de oportunidades no antigo clube e a tradição do Remo foram cruciais para a escolha.

"Esses foram os motivos que me fizeram vir. Fiquei muito feliz quando recebi a proposta e espero desempenhar minhas funções da melhor forma possível para ajudar o clube. No Novorizontino eu tinha vindo de férias, então fiquei atrás do pessoal na questão física. Aí não tive muitas chances, e o jogador que jogar. Por isso que vim para cá buscar o meu espaço, com respeito aos companheiros", diz.

VEJA MAIS

Além do Grêmio Novorizontino, João Afonso defendeu o Internacional-RS, Criciúma-SC, Chapecoense-SC, Goiás-GO, Brasil de Pelotas-RS e o Marítimo, de Portugal. Na Europa atuou com o volante Val Soares, hoje no Paysandu. O jogador também trabalhou com o técnico Hélio dos Anjos, comandante do clube bicolor e jamais esteve em uma Série C ou mesmo em algum time de Gustavo Morínigo.

"Minha primeira Série C, Tomara que seja a última. Vamos trabalhar para isso. Não tem cálculos. Dizem 30 pontos, mas vamos tentar jogo a jogo. Não adianta pensar lá na frente, tem que ser jogo a jogo e assim a gente vai. Já disputei a série A e B. Mas acho que isso independe de divisão. São jogos difíceis e o mais importante nesse momento é o acesso", decreta João Afonso.

Para ser titular, o volante terá que vencer a concorrência de pelo menos três companheiros: Renato Alves, Henrique Vigia e Paulinho Curuá. Caso ele seja escolhido, o discurso já está pronto. "Não tive muitas oportunidades no Novorizontino, as que eu acho que merecia, mas são coisas do futebol. Se o técnico precisar de mim, eu estou aqui. Não sei quanto tempo vou aguentar, mas vou até o meu limite."