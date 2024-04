Remo inicia venda de ingressos para jogo contra o Volta Redonda na Série C; veja valores

O Remo enfrenta o Volta Redonda-RJ na primeira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O jogo ocorre no próximo sábado (20), no Baenão, casa do Leão Azul. Nesta quarta-feira (17), o clube iniciou as vendas de ingressos para a partida que marca a estreia na competição.

Conforme divulgado pelo clube, os ingressos para as arquibancadas da Almirante Barroso e 25 (Rômulo Maiorana) custam R$ 40. Sócio-torcedor adimplente tem acesso ao jogo de graça. Os bilhetes podem ser comprados por meio do site IngressoSA.com ou em uma das lojas oficiais do time.

Estudantes têm direito a meia-entrada. Para isso, o torcedor precisa fazer a reserva do ingresso por meio do site IngressosSA na próxima sexta-feira (19), a partir das 8h. A retirada dos bilhetes será no ginásio Serra Freire, no sábado (20), entre às 9h e 14h.

Para a retirada dos impressos, é necessário a apresentação da Carteira de Identidade, CPF e Carteira de Estudantil.

Agenda

O jogo entre Remo e Volta Redonda-RJ ocorre no próximo sábado (20), no Benão, às 17h. O jogo é válido pela primeira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A partida terá cobertura completa em OLiberal.com.

Pontos de venda

Venda online: IngressosSA.com

LOJA REI DA AMAZÔNIA - SEDE SOCIAL

Período de 17/04/2024 a 20/04/2024

Quarta-feira a sexta-feira- 9h as 18h

Sábado - 9h as 15h

LOJA REI DA AMAZÔNIA – BANPARÁ BAENÃO

Período de 17/04/2024 a 20/04/2024

Quarta-feira a sexta-feira- 9h as 19h

Sábado - 9h as 15h

LOJA DO REMO – IT CENTER

Período de 17/04/2024 a 20/04/2024

Quarta-feira a sexta-feira- 09h as 21h

Sábado - 09h as 15h

LOJA REI DA AMAZÔNIA - SHOPPING CASTANHEIRA

Período de 17/04/2024 a 20/04/2024

Quarta-feira a sexta-feira- 10h as 22h

Sábado - 10h as 15h

LOJA DO REMO - SHOPPING PÁTIO BELÉM

Período de 17/04/2024 a 20/04/2024

Quarta-feira a sexta-feira- 10h as 22h

Sábado - 10h as 15h

LOJA DO REMO - PARQUE SHOPPING

Período de 17/04/2024 a 20/04/2024

Quarta-feira a sexta-feira- 10h as 22h

Sábado - 10h as 15h

LOJA DO REMO - BOULEVARD SHOPPING

Período de 17/04/2024 a 20/04/2024

Quarta-feira a sexta-feira- 10h as 22h

Sábado - 10h as 15h

LOJA DO REMO – SHOPPING METRÓPOLE

Período de 17/04/2024 a 20/04/2024

Quarta-feira a sexta-feira- 10h as 22h

Sábado - 10h as 15h

BILHETERIA BAENÃO

20/04/2024 – de 11h as 18:h:00m

VENDA DE MEIAS

Reservas pelo site: www.ingressosa.com

Sexta-feira (19/04/2024) a partir das 8h

Retiradas no Ginásio Serra Freire:

Sábado: 20/04/2024

Horário: 9:00 às 14:00h