Atacante do Remo, Ribamar está há três meses sem marcar gols; veja números

Três meses. Esse é o tempo que o atacante Ribamar está sem marcar um gol. Contratado para ser uma peça de reposição no ataque do Remo, o centroavante - que tem como principal missão balançar as redes - acumula uma seca de tentos no Leão Azul e críticas da torcida. O motivo é justificável: a média de gols do jogador no Time de Periçá é uma das piores da carreira.

Excluindo a passagem pelo Athletico-PR, onde disputou oito partidas e não marcou, a média de gols/jogo de Ribamar do Remo é a menor de toda a trajetória do atleta como profissional. No Leão Azul, o centroavante tem 22 partidas disputadas e apenas dois gols. Isso corresponde a uma média de um gol a cada 11 partidas.

VEJA MAIS

Média tão negativa quanto essa ocorreu apenas uma vez na carreira de Ribamar, há três anos, quando ele defendia o América-MG. Na ocasião, o centroavante fez três gols em 33 partidas.

Seca azulina

A última vez que o Ribamar balançou as redes foi no dia 20 de março, na vitória por 2 a 1 sobre o Amazonas-AM, pelas quartas de final da Copa Verde. Desde então, o jogador esteve em campo em 13 jogos, entre Copa Verde, Parazão e Série C do Brasileiro, mas, passou em branco.

A seca do jogador passou a irritar a torcida azulina e chegou ao ponto máximo na partida contra a Tombense-MG, pela 5ª rodada da Série C. Na ocasião, o jogador perdeu um pênalti que poderia ter dado a vitória ao Leão, já que o jogo terminou em 0 a 0.

No momento da descida dos atletas para o vestiário, após a partida, a torcida não perdoou e xingou muito Ribamar, além de arremessar copos com líquidos nos jogadores.

Após o incidente, Ribamar ficou cerca de 10 dias longe da equipe por conta de lesão. Após o retorno, o jogador já disputou três partidas, mas sempre saindo do banco de reservas.

Série C

Provavelmente com Ribamar entre os relacionados, o Remo volta a campo pela Série C na próxima segunda-feira (24/6). Às 20h, no estádio Frasqueirão, em Natal, o Leão encara o ABC-RN, pela 10ª rodada da competição. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo portal Oliberal.com.