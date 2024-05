Atacante Ribamar está fora da lista de relacionados para o jogo contra o Náutico na Série C

Em meio à uma crise, o Remo tenta juntar forças para se reerguer no Campeonato Brasileiro da Série C. O Leão encara o Náutico-PE, neste sábado (25), às 17h, no Estádio dos Aflitos, em Recife (PE), buscando espantar o momento ruim que ronda o Baenão. E um dos jogadores mais criticados pela torcida nesse período de “trevas” na Toca do Leão é o atacante Ribamar. O atleta que é alvo de protestos da torcida, não viajou para a capital pernambucana e está fora do jogo. A informação foi confirmada ao O Liberal por uma fonte interna do clube azulino.

Ribamar é um dos jogadores que podem deixar o Remo, pelo momento em que o clube e ele vivenciam. Autor de apenas dois gols em 19 partidas, Ribamar ganhou uma “homenagem” da torcida nas redes sociais e recebeu o apelido de “Inimigo do gol”, pelas várias chances perdidas pelo atacante, que possui a fama desde que atuou pelo Vasco da Gama-RJ. De acordo com informações apuradas pela esquipe de O Liberal, Ribamar sentiu uma contusão no treino durante a semana e está vetado.

VEJA MAIS

O atacante está na mira de dispensa da diretoria azulina. A cúpula do clube paraense busca um acerto com o jogador, por entender que ele não possui mais clima de vestir a camisa do Remo, pela forte pressão que a torcida exerce, porém, com a chegada do novo técnico, Rodrigo Santana, existe uma possibilidade de permanência do jogador para que ele seja avaliado pela nova comissão técnica.

Ribamar, de 27 anos, teve a sua contratação bastante questionada pela torcida azulina. Dentro de campo, poucos gols e inúmeras chances perdidas e algumas delas custaram a eliminação do Remo na Copa Verde, contra o Paysandu. Na primeira partida entre os rivais, Ribamar perdeu três oportunidades claras, mas desperdiçou todas e o Leão foi eliminado nos pênaltis, após dois empates com o seu maior rival no tempo normal.

VEJA MAIS

A possibilidade da saída do jogador é encarada como uma “prioridade”, mas com a chegada do novo treinador, os rumos dessa rescisão de contrato podem mudar. Outro fator que pesa é a negociação com o staff do atleta para uma possível quebra de contrato, já que o Remo não vive um bom momento financeiro, com atrasos de salários e dificuldade de pagamento de rescisão de outros atletas que deixaram o clube.