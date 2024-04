'Versões' anteriores do Ribamar

Emerson Carioca, atual reserva de Carlinhos no Nova Iguaçu, era o "Ribamar" do Remo em 2019. Muito esforçado, ajudava muito na primeira marcação, mas perdia muitos gols. Era muito contestado pela torcida. Quando se lesionou, o time perdeu muito da consistência e entrou numa sequência de maus resultados.

No time atual, Ribamar contribui muito na marcação, sobretudo no "perde/pressiona". É o "peão tático" de Morínigo! Ribamar tem a vitalidade física que falta a Ytalo, enquanto Ytalo tem a capacidade técnica para fazer gols que falta a Ribamar. Como o time não está com resistência física para alta competitividade, Morínigo ignora as contestações e investe no seu "peão" como elemento de compensação, apesar dos gols perdidos.

Leandro e Aylon

Série B de 2015. O Paysandu tinha Aylon e Leandro Cearense no ataque. A dupla se desdobrava na primeira marcação, de importância tática fundamental no sucesso do time, mas fazia poucos gols. Por isso, quem não entendia o sistema, cobrava a troca deles por goleadores. Quando saíram, o time desabou.

O jogo é cada dia mais construído na saída de bola. Daí a importância da combatividade imediata, sobretudo quando o time não tem tanta solidez nas linhas de marcação. O ideal, porém, é ter atacantes decisivos no desarme e nas finalizações. No futebol de intensidade, em todos os espaços do campo os atletas são tão importantes na produção sem bola quanto no que fazem com ela. E, em média, passam apenas um minuto e meio em contato com a bola.

BAIXINHAS

* Como o Paysandu está com bom rendimento físico, Hélio dos Anjos poupa Nícolas de maior combatividade. O próprio técnico fez essa afirmação, deixando claro que os colegas marcam pelo artilheiro. Se pudesse, Gustavo Morínigo faria o mesmo por Ytalo, mas os colegas não estão em condições de dar essa compensação. Pelo contrário, precisam da bravura de Ribamar.

* Além de Emerson Carioca, em 2019, o Remo teve em 1991 outra versão de Ribamar. Foi Roberto Tadielo, atacante que Paulinho de Almeida transformou em volante no time semifinalista da Copa do Brasil. Em 1994, no Paysandu, Tata fez o mesmo com Chiquinho.

* Para os azulinos que não se conformam em ver Ytalo no banco e Ribamar no time, é importante entender que essa é uma situação circunstancial. O time vai evoluir na resistência física e ganhar consistência. Mas isso é uma projeção para a Série C.

* De uma hora para outra, Leandro Vilela virou peça vital no Paysandu. Por quê? Por ser tão produtivo na construção de jogadas quanto na combatividade. É o tipo de volante que faz o time "andar". Pelos elogios que recebeu de Hélio dos Anjos, já está escalado para domingo.

* Carro, 50 reais; moto, 40 reais. Esses preços de estacionamento no Mangueirão são acintosamente abusivos. Podem ser caracterizados como crime contra o consumidor. Isso ocorre porque o Ministério Público do Estado tornou-se cego, surdo e mudo para quase tudo nos eventos do futebol. Quem viu e quem vê!

* Tuna contra Águia ou São Francisco na decisão de vaga na Copa do Brasil? A resposta sai hoje, a partir das 18 horas, com o Águia recebendo o São Francisco em meio às comemorações do aniversário de Marabá.

* Jogo decisivo em ambiente festivo de motivação extra-futebol é sempre um risco para o dono da casa. Terá que haver muita determinação no time do Águia para não se deixar envolver e não perder o foco. Anotem...