Remo: Thalys passa por cirurgia após grave lesão no joelho direito

O lateral Thalys, do Remo, foi submetido a uma cirurgia no joelho, na tarde desta quarta-feira (19). O jogador havia sido diagnosticado com uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito. A informação foi divulgada pelo Leão Azul por meio de uma nota publicada no site oficial do clube.

Segundo o Remo, o procedimento foi conduzido pelo médico Jean Klay, chefe do departamento médico azulino. Em entrevista ao site do clube, o especialista disse que a cirurgia transcorreu dentro da normalidade e que, agora, Thalys vai iniciar a terceira fase de reabilitação.

"A cirurgia ocorreu dentro do planejado. O atleta Thalys está bem e neste momento já inicia a reabilitação ainda no ambiente hospitalar. Em seguida iniciaremos a terceira fase, que é a reabilitação pós-operatória", explicou.

A lesão ocorreu após o jogo contra o Tombense-MG, pela quinta rodada da Série C, quando Thalys se machucou durante um lance da partida. Apesar da suspeita inicial, o diagnóstico preciso só foi confirmado dois dias após o incidente, por meio de ressonância magnética.

Lesões no ligamento do joelho geralmente exigem um longo período de recuperação. Dependendo da gravidade, o tempo fora dos gramados pode variar de seis a oito meses, o que indica que Thalys provavelmente não mais participará da temporada de 2024.

Thalys chegou ao Remo no início do ano para reforçar a equipe durante o Campeonato Estadual e a Série C do Brasileirão. O jogador, de 24 anos, vinha sendo titular, acumulando 22 partidas pela equipe sem marcar gols. No ano anterior, enquanto defendia o São José-RS, Thalys já havia enfrentado um período de quatro meses afastado devido a outra lesão.