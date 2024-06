Após conflito com partida do Paysandu, Remo solicita à CBF nova data para jogo na Série C; entenda

O clube do Remo solicitou à CBF (Confederação Brasileira de Futebol) duas mudanças no jogo contra o Ferroviário-CE, que está marcado para o dia 1º de julho, às 20h, no Baenão, válido pela 11º rodada da Série C. Inicialmente, diretoria azulina pediu para que a partida adiantada para o dia 30 de junho e transferida para o Mangueirão. No entanto, a data entrou em conflito com um jogo do principal rival, o Paysandu.

De acordo com informações repassadas por uma fonte ao Núcleo de Esportes de OLiberal.com, o desejo inicial do Remo da partida ocorrer no dia 30 de junho, no Mangueirão foi inviabilizada por conta do duelo ocorreria no mesmo dia e horário que o de Paysandu e Operário, válido pela Série B do Campeonato Brasileiro, na Curuzu.

Por isso, a diretoria azulina, conforme as informações, modificou a solicitação e pediu para que o jogo contra o Ferroviário fosse transferido para o Mangueirão e ocorresse no dia 29 de junho, um sábado, às 17h ou 18h.

Remo e Paysandu possuem um longo histórico de rivalidade entre as torcidas. Por questões de seguranças, os times não jogam no mesmo dia em Belém, tanto em competições estaduais quanto em torneios nacionais.

Não ficou claro o porquê da solicitação do clube, mas agora, a Leão Azul aguarda a resposta da CBF, que faz a análise dos documentos e pedido de transferência.

Sem grandes atuações na Série C, o Remo está na 10º posição da tabela, com 10 pontos. Com a vitória em cima do Ypiranga, em casa, a equipe azulina se distanciou da zona de rebaixamento e começa a ensaiar uma reação no campeonato para chegar no G-8 e sonhar com a classificação.

O próximo compromisso do time é na segunda-feira (24), contra o ABC-RN, às 20h, no estádio Maria Lamas Farache (Frasqueirão).