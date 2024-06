Em jogo com briga de torcida, Remo perde para o ABC e vê G-8 da Série C mais distante

Em jogo marcado por confrontos entre torcidas, Remo perdeu para o ABC por 3 a 1 em partida válida pela 10ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Jenison, Lucas Sampaio e Daniel Cruz marcaram os gols do ABC e Felipinho marcou o único gol remista no jogo.

A derrota em Natal faz o ABC ultrapassar o Remo na classificação do campeonato, com isso os azulinos caem para a 11ª colocação da Série C.

VEJA COMO FOI O JOGO LANCE A LANCE

Para o duelo contra o ABC-RN no Frasqueirão, o técnico Rodrigo Santana repetiu o time que venceu o Ypiranga no Baenão, na última rodada. Rafael Castro foi mantido na defesa, enquanto Ligger, que estava suspenso no último jogo, ficou no banco de reservas. ABC-RN veio com alterações na defesa, meio-campo e ataque após derrota em casa, por 1 a 0, para o Volta Redonda.

Primeiro tempo

Quem começou dando as cartas na partida foi o Clube do Remo. Em duas estocadas mais rápidas o Leão chegou ao ataque. A melhor chance delas foi com Ytalo, em finalização de primeira no gol de Pedro Paulo, goleiro do ABC-RN.

ABC-RN rapidamente tomou o controle do jogo e passou a povoar mais a grande área do Remo. O Elefante criou as principais jogadas de ataque em lances de bola parada, seja por escanteios e laterais arremessados em direção a área.

O time de Rodrigo Santana teve muitas dificuldades no lado esquerdo da defesa, com Raimar e Bruno Bispo. E foi por ali que o ABC_RN marcou o primeiro gol da partida. Lima cruzou e Jenison aproveitou a falha de marcação da zaga remista para cabecear para o fundo do gol.

Mesmo com o gol marcado, o time potiguar manteve o ímpeto e continuou mandando bolas na área azulina. E em lance de escanteio, o lateral-esquerdo Lucas Sampaio aproveitou a sobra e mandou uma bomba de fora da área, que contou com o desvio da zaga, mas o goleiro Marcelo Rangel não conseguiu fazer a defesa.

O Remo sentiu o baque após o segundo gol sofrido na partida, demorou para “voltar para o jogo” e a lesão do zagueiro João Afonso foi uma deixa para fazer a primeira substituição. O camisa 5 saiu e deu entrada para o atacante Felipinho, com isso Jaderson foi para o meio de campo e Paulinho Curuá foi compor o trio de zaga. Apesar da mudança de jogador, o jogo esfriou até o fim da primeira etapa

Segundo tempo

A vantagem no placar de dois gols de diferença deixou o ABC-RN confortável dentro da partida. O Remo estava mais presente no campo de ataque, e com isso mais espaços para contra-ataques potiguares.

Apesar de ter mais posse de bola, o time azulino teve dificuldades para criar chances reais de gol no segundo tempo. O Leão conseguiu chegar na grande área principalmente em cruzamentos para Ytalo, mas o atacante não conseguiu ter perigo no gol na meta do ABC-RN.

Aos poucos, o técnico Rodrigo Santana abriu o time e desmantelou a formação de 3 zagueiros com a saída de Paulinho Curuá e a entrada de Matheus Anjos no meio de campo. Matheus Lucas ganhou oportunidade na partida depois de não ter entrado em campo nas últimas três partidas do Remo.

A jogada do gol azulino começa com Diogo Batista pelo lado direito, ele cruza e Felipinho consegue chegar nela na entrada da área e manda um chute forte e fechado, sem chances para o goleiro do ABC.

Confusão no Frasqueirão

O gol do Remo foi o estopim para uma confusão generalizada dentro do estádio. Torcedores de Remo e ABC invadiram o gramado para roubar as faixas das torcidas e a polícia militar local agiu para conter os torcedores na confusão. Enquanto isso, a transmissão da partida mostrou famílias com crianças saindo do estádio e informou que duas pessoas foram detidas

A partida foi paralisada aos 33 minutos do segundo tempo e só foi retomada aos 43 minutos com o aval da polícia militar.

Jogo esfriado

A confusão entre as torcidas esfriou o ímpeto remista após o gol marcado. O Remo estava presente no ataque e rodeando a grande área do ABC anteriormente ao gol de Felipinho. O técnico Rodrigo Santana ainda colocou Ribamar na partida para ter mais um homem de área junto com Matheus Lucas.

Devido a paralisação, o tempo regulamentar foi prolongado até os 57 minutos. E além dos 57 minutos, foi acrescido mais 8 minutos pela arbitragem.

Porém, todo esse tempo acrescentado não foi o suficiente para o Clube do Remo. Rodrigo Santana fez alterações bastante ofensivas, tirando zagueiros da partida, para tentar um empate no Frasqueirão. O ABC-RN aproveitou os espaços deixados pelo Remo na defesa e matou a partida em jogada de contra-ataque finalizada pelo atacante Daniel Cruz.

G-8 mais distante

A derrota no Frasqueirão fez o Remo perder uma posição na classificação da Série C, diretamente para o ABC-RN que subiu posições e alcançou a 10ª colocação do campeonato. Além da posição perdida, o Leão fica a 5 pontos de distância do Ypiranga-RS, 8º colocado e primeiro time dentro do G-8, que venceu na rodada.

O próximo confronto do Remo na Série C é no próximo sábado (22), diante do Ferroviário-CE. A partida está marcada para o Baenão, às 19h30. O Ferrão tem os mesmos 10 pontos do Remo na classificação e será mais um confronto direto de times que aspiram as primeiras colocações da competição.

Ficha técnica

ABC x Remo

Local: Frasqueirão

Arbitragem

Árbitro: Lucas Guimarães Rechatiko Horn (RS)

Assistente 1: Leirson Peng Martins (RS)

Assistente 2: Mateus Olivério Rocha (RS)

Cartões amarelos: Matheus Blade, Daniel e Manoel (ABC); Felipinho, Matheus Anjos, Pavani e Ytalo (Remo)

Gols: Jenison 23’/1T, Lucas Sampaio 26’/1T, Daniel Cruz 63’/2T; Felipinho 31’/2T

Remo: Marcelo Rangel; Rafael Castro (Ribamar), João Afonso (Felipinho), Bruno Bispo; Diogo Batista (Pedro Vitor), Paulinho Curuá (Matheus Anjos), Pavani, Raimar; Jaderson, Marco Antônio e Ytalo (Matheus Lucas). Técnico: Rodrigo Santana

ABC: Pedro Paulo; Felipe Albuquerque (Matheus Rocha), Richardson, Thuram, Lucas Sampaio; Daniel, Matheus Blade (Walfrido), Lima (Manoel); Gabriel Santiago, Iago (Ruan) e Jenison (Daniel Cruz). Técnico: Roberto Fonseca.