Rodrigo Santana abre o jogo no Remo, fala do esquema com três zagueiros e cita relação com Ribamar

"O que se passa na mente dele?". A frase, que já virou meme em vários vídeos curtos de plataformas de audiovisual, também ecoa no imaginário do torcedor do Remo ao avistar o técnico Rodrigo Santana na beira do gramado comandando a equipe. Nas coletivas, um homem sério, de poucas palavras. Já no banco de reservas, alguém que grita o tempo inteiro, incentivando os atletas. Seja qual for a verdadeira personalidade de Rodrigo, uma coisa é certa: o Leão passou a jogar mais depois que o paulista de 42 chegou em Belém.

Em entrevista ao Núcleo de Esportes de O Liberal, Rodrigo decidiu acabar com os questionamentos do torcedor azulino. Em uma longa conversa, o treinador deu detalhes sobre o cenário anímico que encontrou no Baenão quando chegou, explicou a mudança de esquema tático e citou o bom relacionamento com peças do elenco não tão queridas pela arquibancada.

Cenário de caos

Rodrigo Santana encontrou cenário difícil quando chegou ao Baenão (Thiago Gomes/O Liberal)

Rodrigo Santana conta que chegou em Belém no "pior dos mundos" possíveis para um treinador. Com o Remo batendo à porta da zona de rebaixamento, a necessidade de vitória era imediata. Vencer, inclusive, era algo raro para o elenco azulino, já que a equipe vinha de quatro derrotas e um empate nos primeiros cinco jogos da Série C. Apesar de tudo, o treinador tinha um plano, que deu certo.

Segundo Rodrigo, antes de chegar, ele e a comissão técnica já haviam traçado uma série de movimentos para que o elenco recuperasse a autoestima, perdida pelo início ruim na Terceirona. Aliado a isso, o treinador conta que contou com um toque de "sorte" na primeira partida, que o ajudou a ter mais tranquilidade para trabalhar na sequência das rodadas.

VEJA MAIS

"Eu tinha uma consciência de como ia encontrar o cenário do vestiário. A gente precisava dar uma resposta logo e, por essa resposta ter vindo logo no primeiro jogo, isso me ajudou muito a ter tranquilidade para trabalhar. Tive, antes do jogo contra o Sampaio-MA, uma semana para avaliar o vestiário e pensar num plano para resgatar a autoestima dos jogadores. A vitória no primeiro jogo deu condições para colocarmos o nosso plano de resgate em prática. Acredito que se aquele resultado não tivesse vindo, iria atrapalhar um pouco", explicou.

Estratégia ou invencionice?

Rodrigo Santana implementou um esquema de três zagueiros no Remo (Samara Miranda/ Ascom Remo)

Na primeira partida de Rodrigo no comando do Remo, diante do Sampaio, o torcedor azulino levou um susto ao ver a escalação: Ligger, Bruno Bispo e João Afonso, três jogadores defensivos, juntos. O que viria por aí? Alguma improvisação para a composição da linha defensiva? Que nada! O Leão de Rodrigo Santana passaria a atuar com três zagueiros.

Na conversa com a reportagem, o treinador explicou por que usou a formação assim que chegou no Remo, por mais que isso não fosse usual na carreira. Além disso, ele explica que jogar com um defensor a mais não necessariamente faz da equipe mais "retranqueira".

"Essa ideia veio depois que a vi como nossos adversários nos atacavam. Tínhamos muita fragilidade nas laterais e, jogar com três zagueiros, faz com que o time se defenda com cinco jogadores, no momento sem bola. Acho que quando a gente chega num momento assim, o mais importante é arrumar lá atrás, depois vamos mudando no meio-campo e no ataque. Jogar com linha de cinco nunca foi uma característica minha, mas já precisei aplicar em situações específicas, como jogos na altitude ou fora de casa. Apesar do número de defensores, isso não significa que seremos um time fechado. Com três zagueiros eu adianto a marcação, libero laterais e ataco com mais gente", detalhou.

Ribamar: problema ou solução?

Ribamar vive crise com a torcida azulina (Thiago Gomes/O Liberal)

A torcida do Remo tem críticas a algumas peças do elenco. No entanto, há um jogador unânime para os torcedores neste quesito: o atacante Ribamar. Com apenas dois gols marcados em 22 jogos disputados pelo clube, o atleta passou a ser mais reprovado pela torcida azulina depois que perdeu um pênalti na partida contra a Tombense-MG, pela 5ª rodada da Série C.

As finalizações de Ribamar não tem entrado nas redes adversárias, mas Rodrigo Santana acredita que a sorte do camisa 9 do Leão vai mudar em breve. Ele conta que o jogador passa por problemas de confiança, mas o bom desempenho em treinos tem mostrado uma mudança positiva no ânimo do atleta.

"O Ribamar é um cara que merece fazer os gols pela forma como trabalha. Pessoalmente, ele é um cara bastante dedicado e muito aberto. O camisa 9 vive com essa pressão de gols e quando a bola não entra a pressão aumenta. Nós da comissão estamos tentando dar tranquilidade para ele, ajustando posicionamentos, detalhes na finalização para que esses gols saiam naturalmente. Estamos trabalhando demais para isso, porque, para a gente, quando mais estiverem bem, melhor", finalizou.

Série C

O próximo compromisso do Remo de Rodrigo Santana será nesta segunda-feira (24), diante do ABC-RN, pela 10ª rodada da Série C. A partida, que será disputada no estádio Frasqueirão, em Natal, terá transmissão Lance a Lance pelo OLiberal.com.