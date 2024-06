Marcelo Rangel destaca confiança do Remo e projeta 'jogo de seis pontos' contra o ABC

O Remo tem um jogo importante na próxima segunda-feira (24) na Série C do Campeonato Brasileiro. A equipe azulina vai até Natal encarar o ABC-RN pela 10º rodada da competição. Após o último treino do Leão Azul, o goleiro Marcelo Rangel falou sobre a importância do jogo para o time se firmar na disputa e ficar mais perto da zona de classificação.

"É um jogo de seis pontos, contra um grande adversário. [Vai ser] um confronto direto em busca do nosso objetivo, que é primeiramente a classificação. E esse jogo realmente é o jogo da afirmação, que temos que entrar ligado em todos os sentidos", declarou o arqueiro.

"Sabemos que nós vamos enfrentar uma grande equipe. Mas, também sabemos que nós estamos em uma crescente no campeonato, na confiança - acho que a palavra confiança, dentro do nosso elenco, é forte hoje. A nossa semana tem sido muito forte para que a gente possa ir lá, afirmar e vencer a partida", apontou Marcelo Rangel.

Com o campeonato se afunilando cada vez mais, uma sequência de vitórias do time azulino é de extrema importância para a equipe que sonha com a classificação. Rangel destacou que agora o Remo tem que pontuar em todos os jogos possíveis para conquistar os objetivos dentro da competição.

"Cada vez mais, temos menos jogos, as oportunidades estão passando e a gente não pode deixar elas passarem, temos que buscar pontuar a cada jogo. É um tiro curto, apenas um turno, em comparação com a Série A e B, e a gente precisa a toda rodada estar pontuando para podermos conquistar o objetivo da classificação", apontou Marcelo Rangel.

"Eu acho que o nosso time está em uma crescente boa, vacilamos no começo, perdemos alguns pontos importantes, mas, ainda temos tempo, vários jogos e dentro desses jogos, foi criando, internamente, mini metas, tem aqueles jogos que a gente tem que pontuar, aqueles que vão ser mais difíceis, mas que podemos vencer. É jogo a jogo, toda partida que a gente entrar e pontuar, assim, eu tenho certeza de que vamos ficar mais perto na zona de classificação", completou o goleiro.

Clima e confiança

Na Série C, o Remo ainda não se firmou completamente, mas, nos últimos jogos, tem apresentado atuações mais convincentes que dão esperanças para a reação no campeonato. Na última rodada, o Leão Azul conquistou uma vitória magra contra o Ypiranga, mas que foi o suficiente para deixar a equipe mais perto da zona de classificação.

Para Marcelo Rangel, o desempenho do time tem dado mais confiança para o grupo, algo que foi construído com a chegada do técnico Rodrigo Santana e com os resultados positivos.

"O grupo é praticamente o mesmo desde o começo do ano, chegaram algumas peças importantes para nos ajudar. A alegria do ambiente é em cima das vitórias. Nós trabalhamos com futebol e futebol é o resultado positivo que importa. Então, quanto mais vitórias você tem, mais próximo dos objetivos você chega e, quando você conquista, é o que traz alegria, que nos deixa confiantes", finalizou Rangel.

A partida entre Remo e ABC-RN ocorre na próxima segunda-feira (24), às 20h, no Estádio Maria Lamas Farache (Frasqueirão).