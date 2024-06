Remo goleia o Recanto da Criança-AM e garante permanência na Série A2 do Brasileirão Feminino

O Remo goleou o Recanto da Criança-AM por 7 a 0 neste domingo (23), no Baenão, e garantiu a manutenção na Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino. O grande destaque da partida foram as atacantes Anne e Musa, que marcaram dois gols cada. Fecharam o placar os tentos de Daniele, Ingrid e Lívia.

Com o resultado, o Leão chegou aos 10 pontos na classificação da Segunda Divisão e terminou a primeira fase do torneio na 5ª posição do Grupo B. Por pouco, inclusive, a equipe azulina não consegue vaga à próxima etapa da competição. Segundo o regulamento da Série A2, apenas os quatro primeiros colocados de cada chave avançavam aos mata-matas.

Com o final da participação na Série A2, o Remo não tem jogos próximos previstos. A próxima competição que o clube deve disputar é o Parazão Feminino, que começa no dia 16 de agosto e vai até dezembro. As meninas do Leão, inclusive, são as atuais campeãs do torneio.

Re-Pa na mira

Com a manutenção do Remo na Série A2 do Brasileirão feminino, é provável que a edição do torneio no ano que vem tenha um clássico Re-Pa. Isso deve ocorrer porque o Paysandu garantiu vaga à Segunda Divisão de 2025, ao ser semifinalista da atual edição da Série A3. Além disso, a CBF costuma adotar critérios geográficos para a definição dos grupos, deixando times de regiões próximas na mesma chave.