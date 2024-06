Em nota, Remo repudia briga de torcidas no jogo contra o ABC e classifica atos como 'criminosos'

O Remo se pronunciou sobre a briga entre a torcida azulina e a alvinegra que manchou a partida entre o Leão Azul e o ABC-RN, na noite de segunda-feira (24), no estádio Frasqueirão. Por meio de uma nota, o clube repudiou os atos violentos e disse que o comportamento não representa os torcedores da equipe.

"O Clube do Remo vem através desta, repudiar veementemente os atos de violência ocorridos no estádio Frasqueirão em Natal, durante a partida contra o ABC pelo Campeonato Brasileiro da Série C", disse a nota, que também ressaltou que o futebol é um espaço democrático, inclusivo e de lazer para todos.

VEJA MAIS

"Tais atitudes não condizem com a real conduta e comportamento da torcida azulina, tampouco com os valores do Clube, que sempre irá abominar esse tipo de postura, e entende que o ambiente esportivo é um espaço democrático, inclusivo, de lazer e entretenimento, assim, temos como meta tornar o estádio de futebol uma atmosfera acolhedora e que possa ser frequentado por todas as famílias e pessoas", destacou o clube.

Por fim, o time afirmou que está à disposição para ajudar nas investigações para identificar todos os envolvidos "nesse ato criminoso".

"O Remo também se coloca à disposição para ajudar na apuração dos fatos e as investigações, buscando identificar os envolvidos nesse ato criminoso", finalizou.

O caso

Aos 31 minutos do segundo tempo, um torcedor azulino invadiu o gramado e roubou uma bandeira da torcida organizada do ABC-RN. A atitude acabou gerando uma briga generalizada entre os torcedores das duas equipe e com a Polícia Militar.

O árbitro do jogo relatou em súmula que houve invasão de campo das duas torcidas, que se agrediram e paralisaram a partida por cerca de 12 minutos.

"Após o fato, houve invasão do campo de jogo pelas duas torcidas, que brigaram entre si, gerando um tumulto generalizado. Inclusive, a torcida do ABC também roubou a faixa da equipe do Remo. A polícia militar interveio retirando os torcedores de ambas as equipes que participaram do tumulto", detalhou o árbitro.

Por conta disso, tanto o Remo quanto o ABC-RN podem ser punidos com multas de até R$ 100 mil e perda de mando de campo na Série C. Um torcedor alvinegro foi identificado pela polícia, mas, o azulino que invadiu o campo primeiro ainda não foi reconhecido.

Na partida, o Leão Azul perdeu por 3 a 1 e caiu para a 11º posição na tabela, com 10 pontos. O clube ainda pode cair três posições até o final da rodada.