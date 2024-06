Confusão e invasão de campo são registrados em súmula e Remo pode ser punido; entenda

A partida entre o ABC-RN e o clube do Remo foi marcada por uma grande confusão entre torcedores no estádio do Frasqueirão, em Natal, no Rio Grande do Norte, na noite da última segunda-feira (24). Após o jogo, que terminou com a vitória por 3 a 1 da equipe da casa, o árbitro do duelo, Lucas Guimarães Rechatiko Horn, registrou a briga em súmula e isso pode trazer punições para o time alvinegro quanto para o Leão Azul.

Conforme o relato da arbitragem, o jogo foi paralisado aos 31 minutos do segundo tempo quando um torcedor do Remo invadiu o campo logo após o único gol azulino na partida. O homem, que não foi identificado pela Polícia Militar do local, entrou no gramado e roubou uma faixa da torcida organizada do ABC, o que despertou raiva nos integrantes e um confronto com a PM iniciou.

"Após o fato, houve invasão do campo de jogo pelas duas torcidas, que brigaram entre si, gerando um tumulto generalizado. Inclusive, a torcida do ABC também roubou a faixa da equipe do Remo. A polícia militar interveio retirando os torcedores de ambas as equipes que participaram do tumulto", relatou o árbitro.

Com isso, a partida ficou paralisada por 12 minutos, até a polícia garantir que todos estavam seguros para reiniciar o jogo.

Além das questões de seguranças, que são de responsabilidade do clube mandante, no caso o ABC, o árbitro destacou a invasão de campo feita pelo torcedor azulino, que não foi identificado, assim, o Remo pode ser punido por isso.

Por conta disso, o ABC e o Remo podem ser punidos com multas de até R$ 100 mil e perda de mando de campo em caso de condenação, de acordo com o artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD).

"Quando a desordem, invasão ou lançamento de objeto for de elevada gravidade, ou causar prejuízo ao andamento do evento desportivo, a entidade de prática poderá ser punida com a perda do mando de campo de uma a dez partidas, provas ou equivalentes, quando participante da competição oficial", prevê.

"Caso a desordem, invasão ou lançamento de objeto seja feito pela torcida da entidade adversária, tanto a entidade mandante como a entidade adversária serão puníveis, mas somente quando comprovado que também contribuíram para o fato", completa o CBJD no artigo 213.

De acordo com a súmula do jogo, um torcedor do ABC, envolvido na confusão, foi identificado e deve ser autuado pela Polícia Militar local. Além disso, um dos gandulas da partida foi expulso pelo árbitro por chutar uma bola para dentro de campo. O clube alvinegro também pode ser punido por isso.