Presidente do Remo critica escalações de árbitro e assunto é debatido entre Leão, FPF e CBF

O Remo é um dos elencos mais caros da Série C e tenta, mais uma vez, passar à segunda fase da competição. O clube teve alguns problemas com arbitragem ao longo do Brasileiro e o tema foi debatido pelo presidente Antônio Carlos Teixeira, em entrevista ao canal Nosso Futebol.

O mandatário azulino reclamou das escalações de árbitros em partidas do Remo na Terceirona e afirmou que o assunto vem sendo pauta com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), em conjunto com a Federação Paraense de Futebol (FPF). Tonhão questionou a experiência dos árbitros para jogos com time de massa e afirmou que o Remo foi prejudicado em algumas partidas e que isso pode custar caro no final da competição.

“[A arbitragem] é um problema sério e não é só na Série C, mas acredito que o que agrava mais na Série C são as escalações e árbitros inexperientes. Na partida entre Remo e Volta Redonda-RJ, o árbitro tinha pouca minutagem de arbitragem em jogos importantes com clubes de massa. A mesma coisa ocorreu com o baiano, que apitou o último jogo do Remo, contra o Ypiranga-RS. Ele praticamente só fez partidas da Série D e alguns jogos classificatórios da Copa do Nordeste”, disse.

No primeiro ano de mandato como presidente do Remo, Tonhão tenta driblar a desconfiança do torcedor azulino. Pesam contra o mandatário remista o vice-campeonato do Parazão, a eliminação da Copa Verde para o Paysandu, além da vexatória saída da Copa do Brasil, ainda na primeira fase, diante do Porto Velho-RO. Na Série C do Brasileiro o Remo busca se encontrar na competição e está no meio da tabela, porém, para Tonhão, é fundamental que a CBF tenha uma atenção para o assunto arbitragem e quer árbitros com um pouco mais de experiência em jogos do Remo.

“Isso temos demostrado e mostrado através de imagens, encaminhando via Federação Paraense de Futebol (FPF) para a CBF (Confederação Brasileira de Futebol), pois queira ou não, essa pontuação com esses jogos que fomos prejudicados, podem influenciar na classificação lá na frente. Então uma das primeiras medidas, que é uma coisa que temos batido junto à CBF via FPF é a escalação de árbitro de um pouco mais de rodagem e minutagem. Quem possam e tenham condições, eu não estou querendo que me ajudem, só não quero que me prejudique, como tem acontecido ultimamente”, falou.

Próximo compromisso

Na 11ª posição com 10 pontos em 12 partidas, o Remo tenta se reerguer na Série C diante do Ferroviário-CE, no próximo sábado (29), às 19h30, no Baenão. A partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.