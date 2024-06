Felipinho diz que paralisação na partida contra o ABC-RN impediu reação do Remo em busca do empate

O Remo perdeu para o ABC-RN na última segunda-feira (24), pela 10ª rodada da Série C, mas ficou com um sentimento de que poderia ter conseguido um resultado melhor caso não houvesse a paralisação da partida, ocasionada por uma briga nas arquibancadas. A tese, defendida pelo técnico Rodrigo Santana na entrevista coletiva após o jogo, foi reforçada pelo atacante Felipinho nesta terça-feira (25). O autor do único gol remista no jogo disse que haveria condições do Time de Periçá buscar o empate se não houvesse a intercorrência entre os torcedores.

"Aquela paralisação esfriou o jogo. Os caras já tinham baixado a linha e tínhamos acabado de fazer 2 a 1. Se o jogo continuasse a gente teria total liberdade dentro do campo deles. Nisso aconteceu aquele fato nas arquibancadas e o jogo esfriou. Acredito que nesse momento eles conseguiram descansar e vieram com outra postura", explicou Felipinho.

Apesar da derrota, o Remo continua em Natal, onde realizou treinamentos nesta terça. Por questões de logística, o Leão só vai desembarcar em Belém nesta quarta-feira (26), semana da partida contra o Ferroviário-CE, na próxima rodada. Segundo Felipinho, o elenco azulino usou o dia extra em Natal para iniciar a preparação para o próximo compromisso pela Série C e ajustar o psicológico.

"A gente tem que estar bem psicologicamente porque precisamos somar mais três pontos dentro de casa. A gente não pode nem pensar em empatar. Dentro de casa a gente não pode negociar resultados, é sempre vencer. Aqui em Natal trabalhamos com bola agora pela manhã, começando o trabalho da semana, focados no próximo jogo", disse.

Remo e Ferroviário-CE se enfrentam no sábado (28), em Belém, pela 11ª rodada da Série C do Brasileirão. A partida, que está marcada para ocorrer às 19h30, no estádio Baenão, terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.