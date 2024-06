Atacante contratado para a Série C deixa o Clube do Remo

O atacante Matheus Lucas não faz mais parte do elenco do Clube do Remo. Na manhã deste domingo (30), após vitória contra o Ferroviário-CE pela Série C, a diretoria do azulina confirmou o desligamento do atleta.

'O desligamento ocorreu em comum acordo entre clube e o atleta. O Remo agradece ao jogador por todo o empenho, dedicação e comprometimento enquanto vestiu a camisa do Leão e deseja sucesso na sequência da carreira.', publicou em nota.

Matheus chegou ao Leão após passagem pelo Boavista-RJ e nunca se firmou como titular no ataque remista.