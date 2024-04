Novo atacante do Remo foi um dos artilheiros do Cariocão e tem dança inusitada; saiba mais

Juventude, irreverência e faro de gol. Esses são alguns dos adjetivos que podem ajudar a torcida do Remo a entender quem é Matheus Lucas, novo reforço da equipe para a Série C desta temporada. No currículo, o jogador de 25 anos traz um bom desempenho no Campeonato Carioca. Além disso, ele ficou marcado no futebol do Rio de Janeiro por danças na hora de comemorar gols e uma suspensão por agressão em um jogo contra o Vasco.

Dança do "Dino"

Matheus Lucas comemora gols com a "dança do Dino"(Dikran Sahagian/Boavista SC)

Quando atuou pelo Boavista, Matheus Lucas marcou a torcida do Verdão de Saquarema não só pelos gols marcados, mas pelo tom descontraído como comemorava as bolas na rede. Na comemoração, o atacante costuma imitar um dinossauro. Isso fez com que ele ganhasse o apelido de ‘Dino’.

Faro de gol

Na carência de gols vivida Remo na temporada, Matheus Lucas desponta como possível xodó da torcida. Em 14 jogos disputados pelo Boavista no Campeonato Carioca, o jogador balançou a rede sete vezes. O número é maior do que os gols Ytalo e Ribamar - principais centroavantes do Leão no ano - somados.

O bom desempenho fez com que Matheus fosse o terceiro artilheiro do Cariocão no ano. Ele ficou apenas atrás de Pedro, do Flamengo, e Carlinhos, do Nova Iguaçu, que marcaram 11 e 9 gols, respectivamente.

Punição

A passagem de Matheus no Boavista não foi marcada apenas por bons momentos. Na primeira rodada do estadual, contra o Vasco, o jogador deu uma cotovelada que atingiu a cabeça de Capasso, defensor cruzmaltino.

O Gigante da Colina denunciou Matheus à Justiça Desportiva no artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que fala em "praticar agressão física durante a partida, prova ou equivalente". A pena é de quatro a 12 partidas de suspensão.

Série C

Com Matheus Lucas já regularizado, o Remo encara o Volta Redonda-RJ, neste sábado (20), em Belém, pela primeira rodada da Série C do Brasileirão. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo pela Liberal+.