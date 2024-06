Paysandu arrecadou quase duas vezes mais em bilheteria que o Remo no Brasileirão de 2024; números

Remo e Paysandu tem o mesmo número de jogos disputados em casa neste Campeonato Brasileiro: cinco. No entanto, o valor faturado em bilheteria por cada clube é bem desigual. Segundo levantamento feito pelo Núcleo de Esportes de O Liberal, o Papão arrecadou quase duas vezes mais do que o Remo no período. A "vitória" alviceleste nesta "guerra de públicos" se torna ainda mais relevante se considerarmos quanto cada clube tinha ganhado no mesmo período do Brasileirão do ano passado.

Até o momento, o Remo faturou cerca de R$ 303 mil em bilheteria no Campeonato Brasileiro, já excluindo impostos e outros encargos obrigatórios. O maior valor foi arrecadado logo na estreia azulina, diante do Volta Redonda-RJ, que terminou com vitória do time visitante por 2 a 1, no Baenão. Naquele jogo, entraram nos cofres remistas cerca de R$ 95 mil.

Já o valor arrecadado pelo Paysandu nos primeiro cinco jogos como mandante no Brasileirão desta temporada foi de cerca de R$ 599 mil líquidos, segundo o que consta nos boletins financeiros de cada jogo, disponibilizados pela CBF. A partida que o Papão mais ganhou dinheiro foi a última, contra o CRB-AL, na Curuzu, quando o clube embolsou cerca de R$ 190 mil. A partida terminou empatada em 1 a 1.

Levando em consideração os dois números, o Paysandu abre larga vantagem sobre o Remo na "guerra dos públicos". O montante arrecadado pelo Papão é cerca de 97% maior do que o faturado pelo Leão Azul, quase o dobro.

Alguns fatores podem explicar esta disparidade alviceleste. Um deles é o valor dos ingressos cobrados em cada jogo. O Papão, para partidas em casa, costuma vender as entradas inteiras para o setor de arquibancadas por R$ 50,00. Já o Leão Azul cobra, para o setor equivalente, cerca de R$ 40,00 por ingresso.

Além disso, a divisão que os times ocupam e os momentos das equipes no campeonato também podem explicar esta diferença de arrecadação. No momento, o Paysandu está na Série B do Brasileirão, na 15ª posição. Apesar disso, o clube não perde há três rodadas e está em franca evolução no torneio. Por outro lado, o Remo está na 11ª colocação da Terceirona e patina na competição, longe do G-8, zona de dá acesso à próxima fase.

Comparativo

A "guerra" de 2024 está completamente favorável ao Paysandu. No entanto, no ano passado o Remo teve ampla vantagem sobre o maior rival, comparando os cinco primeiros jogos como mandante no Brasileirão.

Nas cinco primeiras partidas em casa em 2023, o Leão havia faturado cerca de R$ 729 mil, enquanto o Papão tinha arrecadado apenas R$ 81 mil. Na época, o ganho da bilheteria azulina era nove vezes maior que a bicolor.

No entanto, observando individualmente cada time, as variações porcentuais nos valores de bilheteria também são astronômicos. Em relação ao Remo, comparando os cinco primeiros jogos em casa de 2023 e 2024, houve uma queda de 58,4% de arrecadação. Já do lado do Paysandu, mantendo o mesmo recorte, o crescimento no faturamento de bilhetaria foi de 639%.

Números

Remo

Bilheteria 2023: 729.769,01

Bilheteria 2024: 303.328,43

Variação: - 58,4%

Paysandu

Bilheteria 2023: 81.068,28

Bilheteria 2024: 599.163,08

Variação: + 639%