Série C: Remo tem jogadores pendurados para partida contra o Ferroviário-CE

O Clube do Remo ainda tem esperanças de se classificar para a segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro e busca três pontos para subir a tabela na partida contra o Ferroviário-CE, neste sábado (29/6), em casa, no Estádio do Baenão. No entanto, o técnico Rodrigo Santana deve ter um desfalque e terá que lidar com alguns jogadores que estão “pendurados”.

Os titulares Diogo Batista e Paulinho Curuá, e os reservas João Afonso, Ribamar e Adsson, estão pendurados por cartão amarelo, ou seja, caso sejam penalizados com mais um cartão amarelo durante o jogo contra o Ferroviário, devem sofrer suspensão e ficarão sem atuar na 12ª rodada, onde o Leão vai encarar o Caxias-RS, fora de casa.

Além dos pendurados, João Afonso deve ficar de fora da partida, já que está em tratamento médico. O professor Rodrigo Santana deve substituir o volante pelo zagueiro Ligger, e deve contar ainda com os principais jogadores do time como o goleiro Marcelo Rangel e os atacantes Jaderson e Ytalo.

O Clube do Remo encara o Ferroviário a partir das 19h30 deste sábado, no Baenão, em Belém. A partida terá cobertura completa, com Lance a Lance, no portal OLiberal.com e transmissão ao vivo pela Rádio Liberal+.