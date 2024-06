Adversário do Remo, Ferroviário tem artilheiro de 42 anos no time principal; confira

De olho no G-4, o Ferroviário-CE vem a Belém para enfrentar, neste sábado (29), no Baenão, o clube do Remo. Precisando da vitória para encostar na zona de classificação, a equipe vem com tudo para o jogo contra o Leão Azul e contará com um dos principais atacantes, o veterano Ciel, que tem 42 anos.

A idade acima da média para o futebol não parece ser um problema para o jogador. No Ferrão desde a temporada passada, o atacante coleciona gols e se tornou um dos principais artilheiros da equipe cearense. Além disso, Ciel é o capitão do time.

VEJA MAIS

Nesta temporada, o jogador já entrou em campo 21 vezes e marcou quatro gols. Na Série C, Ciel tem apenas um gol marcado até agora, que saiu na vitória do Ferrão por 3 a 2 sobre o São José–RS.

No ano passado, Ciel foi o principal artilheiro do Ferroviário. Em 40 jogos, o atacante fez 23 gols, sendo destaque do time na campanha da Série D que garantiu o acesso à Terceira Divisão do Campeonato Brasileiro.

Profissional desde 2003, Ciel já passou por diversos clubes brasileiros, além de time do exterior. O atacante já jogou em Portugal, na Arábia Saudita e pelo futebol japonês. De volta ao Brasil em 2018, o jogador atuou pelo ASA-AL, Guarany de Sobral, Salgueiro, Sampaio Corrêa, Tombense e outros.

Assim como o Leão Azul, na última rodada, o Ferrão foi derrotado pelo Athletic-MG por 3 a 1 e ficou com a situação complicada na tabela. Atualmente, o Ferroviário está na 11º colocação, uma posição à frente do Remo.

Com isso, ambos os clubes precisam da vitória para se aproximar da zona de classificação e se distanciar da zona de rebaixamento.

O duelo entre Remo e Ferroviário ocorre neste sábado (29), às 19h30, no estádio Baenão. O jogo é válido pela 11ª rodada da Série C. A partida terá transmissão lance a lance em OLiberal.com.