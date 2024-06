Remo encara o Ferroviário-CE na Série C e time nordestino possui 3 jogadores ex-Leão e Papão

No próximo sábado (29), o Remo volta a jogar em casa pela Série C. O Leão terá pela frente o Ferroviário-CE, às 19h30, no Estádio Baenão. Em um jogo de “seis pontos”, a equipe paraense precisa vencer para manter as chances de classificação à próxima fase da Terceirona. E o adversário azulino possui no elenco três jogadores que já atuaram na capital paraense e defenderam as cores do Remo e também do Paysandu.

O Tubarão possui os mesmos 10 pontos do Remo na tabela da Série C e está 12ª colocação, uma abaixo do Remo, já que perde no critério saldo de gols. O time cearense tenta em Belém uma vitória que o colocaria próximo do G-8 e conta com jogadores velhos conhecidos do futebol paraenses, onde conquistaram títulos e acesso.

Um dos que atuaram em Belém foi o goleiro Douglas Dias, de 36 anos, teve passagens tanto pelo Paysandu, quanto pelo Remo. O goleiro defendeu primeiro o clube bicolor, na temporada de 2012. Com o Paysandu Douglas Dias conquistou o acesso à Série B e realizou 10 jogos pelo clube. Em 2018, Douglas retornou a Belém, dessa vez para jogar pelo Remo, porém, o goleiro era reserva de Vinícius e fez apenas uma partida com a camisa azulina, a derrota por 3 a 2 para o Bragantino, no Parazão. Com o clube azulino, Douglas Dias conquistou o título do Campeonato Paraense.

Douglas Dias conquistou o título do Parazão de 2018 pelo Remo (Samara Miranda / Remo)

O volante gaúcho, Marciel, de 29 anos, que defende atualmente o Ferroviário-CE, já vestiu a camisa do Remo. O meio-campista foi jogador do Leão Azul na temporada de 2022. Ao todo o volante realizou 24 jogos com a camisa do Remo e foi campeão paraense neste ano.

Marciel com a camisa do Remo em 2022 (Samara Miranda / Remo)

Atacante Marcelinho, de 27 anos, já jogou em Belém defendendo o Paysandu. O jogador atuou pela equipe bicolor na temporada de 2022 e realizou ao todo 11 partidas pelo clube paraense, mas não balançou as redes e deixou a Curuzu antes da disputa da Copa Verde, que neste ano iniciou no segundo semestre e que terminou com o título do clube paraense.

Marcelinho atuando pelo Papão (John Wesley / Paysandu)

Remo e Ferroviário duelam às 19h30 do próximo sábado (30), no Baenão, pela 11ª rodada da Série C do Brasileirão. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.