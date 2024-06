CBF troca dia e horário de jogo do Remo na Série C do Brasileiro, veja a nova data e a hora

O Remo solicitou à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) a mudança de data, horário e local, da partida contra o Ferroviário-CE, válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Em seu site oficial, a CBF acatou parte da solicitação azulina e mudou a data da partida do confronto entre Leão x Tubarão.

A partida que estava marcada para o dia 1 de julho uma segunda-feira, às 20h, no Baenão, passou para o sábado (29), às 19h30, também no Baenão. A diretoria do Remo tinha entrado com o pedido junto ao Mangueirão e CBF para que o jogo fosse disputa do Colosso do Bengui, porém, não foi acatada a decisão.

VEJA MAIS

A diretoria do clube azulino havia feito uma solicitação de mudança para o domingo (30), porém, nesta mesma data, está marcada a partida entre Paysandu x Operário-PR, na Curuzu, em Belém, em jogo válido pela Série B do Campeonato Brasileiro. Por questões de segurança pública, está vetado jogos do Remo e do Paysandu no mesmo dia na capital paraense, por conta de possíveis confrontos de torcidas.

VEJA MAIS

O Leão Azul tenta engrenar uma sequência de vitórias na Série C do Brasileiro. O clube azulino ocupa a 10ª colocação na tabela do Brasileirão com 10 pontos conquistados. No último jogo o Remo venceu o Ypiranga-RS, pelo placar de 1 a 0, no Baenão e figura na primeira página da classificação. Antes de enfrentar o ferroviário-CE, o Remo terá pela frente o ABC-RN, nesta segunda-feira (24), às 20h, no Estádio Frasqueirão, em Natal, em partida válida pela 10ª rodada da Série C. O jogo terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.