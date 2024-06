Remo: Com jogos segunda e quarta, CBF divulga mais 4 rodadas da Série C; saiba dias e horários

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou em seu site oficial mais quatro rodadas detalhadas do Campeonato Brasileiro da Série C. O Remo é o único representante do Norte na competição nacional e conheceu dias, horários e locais das próximas partidas na Terceirona.

Os jogos entre a 9ª e a 12ª rodadas do Brasileiro da Série C foram detalhados e o Leão Azul jogará no período de 16 de junho a 8 de julho. Dessas partidas, o Remo terá duas partidas em Belém, no Baenão, além de dois confrontos fora de casa. A equipe azulina comandada pelo técnico Rodrigo Santana irá enfrentar nessas quatro rodadas divulgadas pela CBF os seguintes adversários: Ypiranga-RS, ABC-RN, Ferroviário-CE e Caxias-RS.

O Remo vem de vitória na última rodada, fora de casa, diante do Sampaio Corrêa. O triunfo amenizou o clima no Baenão, após tropeços na Terceirona. Atualmente o Leão Azul ocupa a 13ª posição na classificação da Série C. O próximo adversário azulino no Brasileirão será o São Bernardo-SP, no domingo (9), às 19h, no Estádio Baenão, em Belém. A partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.

9ª rodada Série C

16.06 – Domingo – 19h – Remo x Ypiranga-RS

10ª rodada Série C

26.06 – Quarta-feira – 21h – ABC-RN x Remo

11ª rodada Série C

01.07 – Segunda-feira – 20h – Remo x Ferroviário-CE

12ª rodada Série C

08.07 – Segunda-feira – 20h – Caxias-RS x Remo