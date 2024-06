Remo terá retorno de 4 jogadores para partida contra o São Bernardo na Série C; veja quem são

Após a estreia no comando do Remo com vitória diante do Sampaio Corrêa-MA, pela Série C, o técnico Rodrigo Santana conta com uma semana um pouco mais amena, sem tantas cobranças para montar um time ideal para encarar o São Bernardo-SP, no domingo (9), às 19h, no Baenão. O novo treinador azulino contará para essa partida com dois jogadores que estavam machucados e mais dois que estavam suspensos.

O triunfo fora de casa na última rodada da Série C, deu ao elenco um pouco de paz. Para a partida contra o São Bernardo, em Belém, o Leão contará com a volta de quatro jogadores, o meia Matheus Anjos, que não joga desde a partida contra o Botafogo-PB, no dia 5 de maio, se recuperou de uma lesão, estava em transição na última semana e é uma opção para o meio-campo azulino. Ele já treinou nesta semana com o grupo e pode ter uma oportunidade com o técnico Rodrigo Santana.

Matheus Anjos treinou com a equipe nesta semana (Samara Miranda / Remo)

Além de Matheus Anjos, o Remo terá outra o retorno ao time, dessa vez na lateral-esquerda. O jogador Hélder Santos, de 35 anos, cumpriu suspensão por três cartões amarelos e ficou de fora do jogo contra o Sampaio Corrêa. Ele é uma opção para o técnico Rodrigo Santana, que colocou em seu lugar Raimar, que fez uma boa partida e marcou um golaço diante do Sampaio Corrêa.

Hélder Santos teve que cumprir suspensão diante do Sampaio Corrêa (Sandro Galtran / Remo)

Outro que está à disposição do técnico azulino é o zagueiro Sheldon. O jogador não pôde atuar diante do Sampaio, já que teve que cumprir suspensão pela expulsão na partida contra o Náutico-PE, em que o Remo foi goleado por 4 a 1, no Estádio dos Aflitos, no Recife (PE).

Zagueiro Sheldon ficou de fora da última partida por suspensão (Samara Miranda/ Ascom Remo)

Fechando o quarteto de jogadores à disposição de Rodrigo Santana está o atacante Kelvin, que ficou de fora das partidas contra o Náutico-PE e Sampaio Corrêa, pela Série C. O jogador teve uma contusão de grau 1 no bíceps femoral esquerdo e já treinou com a equipe e pode ser uma opção no ataque remista.

Atacante Kelvin deve ser uma das opções do técnico Rodrigo Santana (Samara Miranda / Remo)

O Leão está na 13ª posição na Série C do Brasileiro, se afastou da zona de rebaixamento e quer se aproximar do G8. A equipe azulina terá pela frente o São Bernarado, em Belém, no domingo (9), às 19h, no Baenão e uma vitória coloca o Leão perto do G8. O jogo terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.