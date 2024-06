Remo tenta a contratação de meia do Santos e da Seleção Boliviana; saiba quem é

De olho no mercado e com dificuldades para contratar, o Remo estuda a possibilidade de contratação de um meia boliviano. O Santos-SP ofereceu ao clube paraense o meia Miguelito, de 20 anos, que já esteve em Belém, treinou no Baenão e jogou contra o Remo. A informação foi é do perfil Meu Poderoso Leão e confirmada pela equipe de O Liberal.

Miguelito é cria das categorias de base do Santos e não vem sendo aproveitado na equipe principal do Peixe nesta Série B do Brasileiro. O jogador já atuou pela equipe profissional em 2022 e em 2023, mas continuou exercendo sua função nas categorias de base. Conversas entre Miguelito, Santos, Remo o staff do atletas iniciaram, porém, no primeiro momento, teve uma recusa do jogador, mas as negociações seguem e ainda existe a possibilidade do meia vestir a camisa do Leão Azul nesta Série C.

A diretoria do clube da Vila Belmiro analisa a situação de empréstimo do atleta ao Remo “com bons olhos”, já que Miguelito ganharia minutagem pelo Remo, além de estar atuando profissionalmente e em uma vitrine. O Remo quer urgência na contratação em um mercado cada vez mais escasso, já que a maioria dos atletas já estão empregados e para tirá-los de seus clubes é necessário desembolsar valores fora da realidade azulina.

Miguelito treinando pelo Santos (Raul Baretta/ Santos FC)

O jogador boliviano já esteve em Belém. Miguelito veio a Belém no ano passado, quando foi convocado pela Seleção da Bolívia, para a estreia nas Eliminatórias da Copa do Mundo, diante do Brasil, no Mangueirão. Miguelito treinou no Baenão, estádio do Remo, mas não entrou em campo pela Seleção de seu país.

Além de ter visitado Belém e ter treinado no Baenão, Miguelito enfrentou o Remo na Copa São Paulo de Futebol Júnior, nesta temporada de 2024. O jogador encarou o Leão no dia 4 de janeiro, na primeira rodada da Copinha. O Santos de Miguelito venceu o Remo de virada pelo placar de 2 a 1 e o jogador boliviano atuou os 90 minutos da partida.

Miguelito (primeiro à esquerda) treinando no Baenão, estádio do Remo, pela Seleção Boliviana (Arturo Orgaz Aramayo / Seleção Bolívia)

Miguelito é o segundo atleta oferecido pelo Santos ao Remo em 2024. O outro jogador que teve seu nome vinculado ao Leão Azul foi o atacante Bruno Marques, de 25 anos. A diretoria santista tinha acertado o empréstimo do jovem ao Leão Azul, mas, após conversa do atleta com o seu staff, ele preferiu cumprir seu contrato na Vila Belmiro. Com a recusa, a diretoria do Peixe decidiu afastar o jogador do elenco e treina em separado até o fim de seu vínculo com o clube alvinegro.