Quadro Tático: Remo de Santana muda formação, ‘ganha’ meio-campo, mas defesa requer atenção

O que mudou no Remo depois da chegada do técnico Rodrigo Santana? Quase tudo. Na estreia do treinador no comando do Leão, a equipe azulina adotou um novo desenho tático, utilizou jogadores em posições diferentes das habituais e conseguiu abrir espaços na defesa adversária, vencendo o jogo contra o Sampaio Corrêa por 2 a 1. No entanto, ao avaliar a carreira do comandante azulino, pode-se crer que esta não será a versão final da equipe, mas sim o modelo "possível" entre as peças atuais.

Logo na primeira coletiva no Remo, Rodrigo deixou claro que tem como principal característica a adaptabilidade. A função de "apagador de incêndios" fez dele um profissional que precisa arrumar alternativas rápidas, em equipes com plantéis já formados.

"Minha ideia é marcar alto, marcar pressão. Equipe vertical, que marca forte, essa é a ideia. Mas será que as características são as mesmas aqui? Chego no meio do ano, não construí o elenco, mas minha obrigação é encontrar a melhor forma. Temos jogadores suficientes, precisamos vender essa ideia e que os jogadores comprem essa ideia", disse.

No Leão, para fazer a equipe render em meio à crise, montou o time com um desenho inédito na carreira, para aproveitar peças em funções específicas. O desenho usado foi o 3-4-3, que se modificava durante o jogo para gerar espaços no meio de campo e deixar o Remo mais perto do gol.

Em amarelo, dos dois setores do campo onde o Remo tinha superioridade numérica (Reprodução / ShareMyTatic)

Com três zagueiros, o Remo quase sempre tinha superioridade numérica na saída de bola, trazendo mais segurança para o momento do jogo. Nas laterais, Raimar e Diogo Batista "afundavam" a linha de defesa, deixando espaço no meio de campo.

Foi nessa parte do campo, inclusive, que o Remo ganhou o jogo. Jaderson e Marco Antônio, como pontas no desenho tático, se aproximavam no meio-de-campo, deixando os dois meias do Sampaio com uma dúvida: recuamos e deixamos Pavani e Paulinho Curuá livres, ou avançamos e deixamos Jaderson e Marco Antônio próximos ao gol? A superioridade numérica em mais um setor deu muita vantagem ao Leão.

O que melhorar?

Sem dúvida, o ponto mais frágil do Remo na partida foi o posicionamento defensivo. Com os laterais ajudando no ataque, o Sampaio sobre explicar as "costas" do setor após os gols do remo encontrou espaços para levar perigo. O Leão, sobretudo a reta final de jogo, "soube sofrer" e aguentou a pressão do time maranhense com excelentes defesas de Marcelo Rangel.

O trabalho está no início, mas resta ao treinador arrumar o setor, compactar linhas quando necessário e, quando possível, aproveitar contra-ataques. Contra o Sampaio, por exemplo, lances como esse quase não ocorreram. Lances como esse, sobretudo na Série C, podem fazer diferença no resultado.