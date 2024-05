Técnico Rodrigo Santana é apresentado no Remo e fala de reforços: 'indiquei jogadores'

O Remo apresentou na manhã desta segunda-feira (27) o técnico da equipe para a sequência da temporada: o paulista Rodrigo Santana, de 41 anos. No primeiro encontro com os jornalistas, no estádio do Baenão, o treinador foi logo questionado sobre a chegada de reforços para a equipe. Segundo ele, dois nomes já foram indicados à diretoria azulina.

"Indiquei jogadores, sim, pois a diretoria nos deixa confortável a apresentar os nomes e buscar soluções. Infelizmente os nomes que indiquei, posso até abrir, o Bruninho, que está no Ceará, tentamos e a situação é muito difícil. Foi um atleta que subi no Atlético-MG, que levei para o Confiança-SE. O próprio Rômulo, do Cruzeiro-MG, já fez os quaro jogos no Athletic-MG que também é um jogador a nível de Seleção Italiana, acho que seria um líder importante, mas infelizmente não conseguimos. Outras peças que infelizmente teremos que aguardar a janela, mas sabemos que não podemos esperar tantos, além de outros nomes que a diretoria vai pesquisando, repassando pra gente e vamos analisando para reforçar a equipe. Esses dois nomes foram que cravei, já trabalharam comigo e que joguei muito contra”, explicou.

Segundo Rodrigo, a chegada de novos atletas será importante para a implementação de um novo estilo de jogo na equipe. O treinador afirma que gosta de montar equipes fortes fisicamente, com marcação e pressão altas, assim como ocorreu no último trabalho, pelo Athletic-MG. Apesar disso, o técnico reconhece que poderá mudar a forma de atuar de acordo com as peças que encontrar no Leão Azul.

"Minha ideia é marcar alto, marcar pressão. Equipe vertical, que marca forte, essa é a ideia. Mas será que as características são as mesmas aqui? Chego no meio do ano, não construí o elenco, mas minha obrigação é encontrar a melhor forma. Temos jogadores suficientes, precisamos vender essa ideia e que os jogadores comprem essa ideia", disse.

O próximo compromisso de Rodrigo Santana no Remo será no sábado (1º), às 17h, diante do Sampaio Corrêa, no estádio Castelão, em São Luís, no Maranhão. A partida, válida pela sétima rodada, terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.