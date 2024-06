Dispensados do Remo em 2024: Saiba o destino dos jogadores que deixaram o Baenão

O atacante Echaporã usou as redes sociais na última segunda-feira (3) para se despedir da torcida do Remo. O jogador, que começou bem a temporada, foi dispensado logo no início da Série C. A saída do jogador aumentou ainda mais a lista de rescisões contratuais azulinas em 2024. Ao todo, nove atletas, que começaram o ano no Leão, foram mandados embora.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Mas onde estão esses jogadores após deixarem o Remo. O Núcleo de Esportes de O Liberal fez um levantamento de todos os jogadores que tiveram o contrato rescindido pelo Leão em 2024. Alguns desses atletas estão sem clube, enquanto outros foram disputar a Primeira Divisão do futebol brasileiro.

VEJA MAIS

Echaporã

Echaporã sai do Remo e voltou para o Atlético-MG (Cristino Martins / O Liberal)

No Remo por empréstimo, Echaporã retornará ao Atlético-MG, clube com o qual mantém contrato. A tendência, no entanto, é que o jogador seja cedido novamente a outra equipe.

Camilo

Camilo foi contratado para ser referência técnica do Remo no ano, mas foi dispensado (Samara Miranda / Remo)

Fora do clube desde a demissão do técnico Ricardo Catalá, Camilo acertou com o Figueirense-SC, equipe que disputa a Série C deste ano. Com a camisa do alvinegro catarinense, o jogador já disputou seis partidas e marcou dois gols.

Reniê

Reniê, zagueiro do Remo (Samara Miranda / Ascom Remo)

Criticado pela torcida do Remo, sobretudo por falhas na partida que eliminou o Remo da Copa do Brasil, diante do Porto Velho-RO, Reniê assinou com o Botafogo-PB, clube que disputa a Série C. Por lá, o zagueiro já disputou 12 partidas.

Daniel

Daniel foi dispensado do Remo em março (Samara Miranda / Remo)

Pouco aproveitado no Remo, Daniel foi dispensado do Leão em março, mas assinou com o ABC-RN em seguida. No time potiguar, o volante é bem aproveitado e tem bons números: 15 partidas disputadas e uma assistência.

Vinícius

Vinícius não teve o contrato renovado com o Leão (Samara Miranda / Remo)

Ídolo azulino, o goleiro não teve contrato renovado com o Leão Azul após o final do mês de março. Desde então, o jogador de 39 anos está sem clube, mas tem negociações para defender o Pinheirense, que vai disputar a Série B1 do Parazão no segundo semestre.

Nathan

Nathan saiu do Remo criticado pela torcida (Cristino Martins / O Liberal)

Outro que saiu do Remo bastante criticado, o lateral-esquerdo Nathan assinou com uma equipe bem na tabela da Série C: o Athletic-MG, líder do campeonato. Lá, o jogador já disputou duas partidas, todas pela Terceirona.

Ícaro

Ícaro chegou ao Remo no início da temporada (Samara Miranda / Ascom Remo)

Último jogador a ser dispensado pelo Remo, Ícaro não perdeu tempo e logo se manteve ativo no mercado da Série C. Poucos dias após tem o contrato rescindido pelo Leão, o jogador assinou com o Floresta-CE, time que também disputa a Terceirona. Lá, o jogador só fez duas partidas até o momento.

Sillas

Sillas treina no Baenão mesmo com contrato dispensado (Samara Miranda / Ascom Remo)

Sillas é um dos poucos dispensados pelo Remo que está sem clube. O motivo: problemas burocráticos relativos ao rompimento do contrato. O jogador aguarda a rescisão ser publicada no Boletim Informativo Diário (CBF) para poder assinar com outra equipe.

Renato Alves

Renato Alves saiu do Remo e fechou com o Náutico-PE (Samara Miranda / Remo)

Após ser dispensado pelo Remo, Renato Alves assinou com o Náutico-PE, para a disputa da Série C. A ida para o Timbu reservou uma coincidência: o jogador estreou pela equipe diante do Leão Azul. O volante, além dessa partida, tem mais outra com a camisa alvirrubra.