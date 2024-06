Série B: Santos perde liderança, Paysandu cai posição e briga do Z4 esquenta; veja a classificação

A Série B do Campeonato Brasileiro irá concluir a oitava rodada na noite de hoje, com os jogos entre Mirassol-SP x Guarani-SP e Paysandu x América-MG, que influenciam tanto na parte de cima da tabela, quanto no Z4. Mas a rodada reservou surpresas e mudança na liderança.

O Santos, que era o líder da Série B, perdeu para o Botafogo-SP por 2 a 1 e deixou escapar a ponta da tabela e caiu para a terceira posição. O Goiás goleou o Sport-PE por 3 a 0 e subiu na tabela, ultrapassando o Santos. O vice-líder é o Avaí-SC, que derrotou o Ituano-SP, fora de casa e se consolidou no G4 da competição nacional.

Já na briga para fugir da zona de rebaixamento, o Paysandu, único paraense na competição, caiu para a 19ª posição, após vitória do Botafogo-SP diante do Santos. O Brusque-SC empatou com o Novorizontino e se manteve na zona e o Ituano foi derrotado em casa pelo Avaí e também continua no Z4.

O Papão pode deixar a zona de rebaixamento em caso de vitória diante do América-MG, porém, se perder, o clube paraense corre o risco de terminar a rodada na lanterna da Série B.

Veja a classificação atual da Série B

1º - Goiás – 17 pontos

2º Avaí – 16

3º Santos – 15

4º América-MG – 15

5º Ceará – 15

6º Sport – 12

7º Operário-PR – 12

8º Coritiba- 11

9º Mirassol – 11

10º Vila Nova-GO – 11

11º Novorizontino-Sp – 11

12º Chapecoense-SC – 10

13º Ponte Preta-SP – 9

14º CRB-AL – 8

15º - Amazonas-AM – 8

16º - Botafogo-SP – 7

17º Ituano-SP – 6

18º Brusque-SC – 6

19º Paysandu – 5

20º Guarani-SP - 4