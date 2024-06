Paysandu renova contrato de Esli García até o final da Série B; saiba detalhes

O Paysandu estendeu o contrato com o atacante Esli García. O acordo com o venezuelano, que venceu no dia 31 de maio, foi ampliado até o final da Série B do Brasileirão, mais precisamente até o dia 30 de novembro. A informação foi confirmada na tarde desta segunda-feira (3) pelo presidente bicolor, Maurício Ettinger.

As tratativas para a ampliação de contrato de Esli Garcia já haviam sido antecipadas por Ettinger na semana passada. Em entrevista à Rádio Liberal, o mandatário bicolor disse que o acordo com o venezuelano continha uma cláusula de renovação automática. Esse dispositivo foi acionado pela direção bicolor, o que manteve o jogador na equipe até o final da Série B.

Em contato com a reportagem nesta segunda, Ettinger explicou que, por se tratar de uma cláusula contratual, a ampliação do vínculo com o jogador não precisa ser registrada na CBF. Tanto que o novo acordo com Esli não consta no Boletim Informativo Diário (BID) da entidade.

Além disso, Ettinger explicou que o clube já negocia com o atleta a renovação de contrato para a próxima temporada. A intensão é que o jogador fique no Papão por mais um ano.

Esli García se tornou xodó da torcida bicolor no início desta Série B. Após boas atuações na final do Campeonato Paraense, diante do Remo, o atacante se tornou titular do Papão na Segundona e tem marcado gols importantes para a equipe somar pontos na competição. No momento, o venezuelano de 23 anos é o vice-artilheiro da equipe na temporada, com sete gols marcados.

Provavelmente com Esli como titular, o Paysandu voltará a campo pela Série B nesta terça-feira (4), às 21h30, contra o América-MG, na Curuzu, pela oitava rodada da competição. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.