Sem lateral de confiança, América-MG terá desfalques para partida contra o Paysandu na Série B

Invicto na Série B do Campeonato Brasileiro, o América-MG vem a Belém para encarar o Paysandu nesta terça-feira (4), na Curuzu. Para o jogo, válido pela oitava rodada da competição, o Coelho lida com dois desfalques importantes: o lateral-esquerdo Mateus Henrique e o atacante Vinicius.

De acordo com informações divulgadas pelo clube, os jogadores foram diagnosticados com lesão e estão fora da partida contra o Papão.

VEJA MAIS

Mateus Henrique, de 21 anos, é uma das peças importantes para o treinador Cauan de Almeida. Após a partida contra o Santos, o Departamento Médico do clube constatou uma lesão muscular na coxa direita do lateral e ele ficará fora dos gramados nos próximo jogos.

Já Vinicius foi diagnosticado com uma lesão por stress na coluna. O jogador já havia perdido o último jogo contra o Santos, quando a equipe venceu por 2 a 1. O atacante estreou contra o Mirassol, no dia 15 de maio. Mas, por conta do problema, não jogou mais.

O tempo de recuperação dos atletas não foi divulgado, mas, ambos estão em tratamento no Centro de Treinamento Lanna Drumond. Sob o comando de Cauan de Almeida, Mateus era titular e atuou em 17 jogos nesta temporada. Com isso, a lesão do jogador será um problema para o técnico. Além dos dois jogadores, os meias Walisson e Flávio, que estão lesionados desde maio, também não devem jogar.

O América-MG chega invicto para encarar o Paysandu, que ainda não venceu na Série B e está pressionado para sair da zona de rebaixamento. Até o momento, o Coelho tem quatro vitórias e três empates no campeonato. O clube ainda possui o quarto melhor ataque e uma das melhores defesas da competição.

A partida entre Paysandu e América-MG ocorre na próxima terça-feira (3), às 21h30, no estádio da Curuzu. O duelo terá cobertura completa em OLiberal.com.