Após vitória do Botafogo-SP, Paysandu é o único time na Série B que ainda não venceu; confira

Embalado pelo título da Copa Verde, o Paysandu encara o América-MG nesta terça-feira (4), na Curuzu. Contra o Coelho, o Bicola busca a primeira vitória na Série B do Campeonato Brasileiro para deixar de ser o único time que ainda não venceu na Segundona do Brasileirão.

Até então, apenas o Botafogo-SP e o Paysandu não tinham vencido no campeonato. No entanto, o Pantera ganhou do Santos por 2 a 1 na noite da última segunda-feira (3), no estádio do Café. Com isso, o clube paulista conseguiu a primeira vitória na Segundona e saiu da zona de rebaixamento, subindo para a 16º posição.

VEJA MAIS

Uma vitória hoje, em cima do América-MG, se torna ainda mais importante, pois o clube sairia da zona de rebaixamento e espantaria a fase ruim na Série B. Em lados opostos na tabela, o adversário do Bicola é a única equipe que está invicta no campeonato.

A partida entre Paysandu e América-MG ocorre nesta terça-feira (4), às 21h30, no estádio da Curuzu. O duelo terá cobertura de OLiberal.com e transmissão na Rádio Liberal +.