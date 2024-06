Paysandu recebe o América-MG e busca primeira vitória para dar ‘guinada’ na Série B

O Paysandu volta com foco total na Série B do Campeonato Brasileiro nesta terça-feira (04/6), e vai enfrentar o América-MG, a partir das 21h30, em casa, no Estádio da Curuzu. O Papão tenta conquistar a primeira vitória na competição e se afastar da zona de rebaixamento.

A equipe bicolor vai encarar a difícil missão de acabar com a invencibilidade do rival mineiro, já que o América-MG é a única equipe da Série B que ainda não foi derrotada e está em quarto lugar na tabela, com 15 pontos, enquanto o Papão está na 18ª posição com apenas cinco pontos.

Em retrospecto, o Paysandu já enfrentou o América-MG 14 vezes entre as principais divisões nacionais. Os mineiros têm melhores números, já tendo vencido nove vezes contra cinco vitórias da equipe bicolor, também tendo marcado mais gols, com 24 marcados contra 17 do Papão.

No entanto, alguns pontos podem ser favoráveis para o Paysandu. Além do apoio da torcida na Curuzu, o time chega embalado pelo tetracampeonato da Copa Verde, e o técnico Hélio dos Anjos deve aproveitar o momento para tentar conseguir uma vitória com a equipe e dar uma “guinada” na Série B saindo do Z-4.

Outro ponto favorável para o Papão pode ser os dois desfalques importantes para o América-MG: o atacante Vinícius, que sofreu uma lesão por estresse na coluna, e o lateral Matheus Henrique, que sofreu uma lesão muscular na coxa direita.

Já Hélio dos Anjos deve contar com apenas um desfalque: o zagueiro Quintana, que recebeu três amarelos na Série B e está suspenso. Tirando ele, praticamente todo o time principal, incluindo o xodó da torcida, Esli Garcia, está disponível para o jogo. O venezuelano renovou o contrato com o clube bicolor até o final da Segundona.

A partida entre Paysandu e América-MG terá cobertura completa pelo portal OLiberal.com, com transmissão Lance a Lance, e transmissão ao vivo pela Rádio Liberal+.

Ficha técnica

Campeonato Brasileiro - Série B (8ª rodada)

Paysandu x América-MG

Data: terça-feira (04/6)

Hora: 21h30

Local: Estádio da Curuzu, em Belém

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhaes

Assistentes: Luiz Claudio Regazone e Daniel de Oliveira Alves Pereira

Paysandu: Matheus Nogueira, Edílson, Wanderson, Lucas Maia, Kevyn, João Vieira, Leandro Vilela, Juninho, Esli Garcia, Ruan Ribeiro e Nicolas.

Técnico: Hélio dos Anjos.

América-MG: Dalberson, Daniel Borges, Ricardo Silva, Éder, Marlon, Alê, Juninho, Moisés, Fabinho, Adyson e Renato Marques.

Técnico: Cauan de Almeida.