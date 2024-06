Céu ou inferno? Paysandu pode terminar rodada fora da zona de rebaixamento ou na lanterna da Série B

A oitava rodada da Série B terá seu complemento nesta terça-feira (4), com mais duas partidas. Os dois jogos influenciam diretamente na disputa para fugir da zona de rebaixamento. O Paysandu é o único representante do Pará na Série B, enfrenta o América-MG, às 21h30, na Curuzu, em Belém. Dependendo dos resultados, o clube alviceleste poderá sair da zona de rebaixamento ou até mesmo na lanterna da Série B.

O Papão atualmente está na 19ª posição com 5 pontos conquistados. Uma vitória diante do Coelho, na Curuzu, fará o Papão subir posições e deixar o Z4 da Série B. Porém, um empate bicolor ou uma derrota e caso o Guarani vença o Mirassol-SP, que jogam às 19h, na cidade de Mirassol (SP), o Bugre poderá ultrapassar o clube paraense e Paysandu poderá terminar a rodada na lanterninha da Segundona do Brasil.

Paysandu x América-MG jogam nesta terça-feira (4), às 21h30, em Belém, pela Série B. O jogo terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.