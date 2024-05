VÍDEO: Técnico do Paysandu rebate Thiago Galhardo e chama jogador do Goiás de 'problemático'

As polêmicas envolvendo o técnico Hélio dos Anjos, do Paysandu, e o jogador Thiago Galhardo, do Goiás-GO, ganhou mais um capitulo nesta semana. Após o título da Copa Verde conquistado pelo Papão, diante do Vila Nova-GO, em Goiânia (GO), o técnico do Paysandu foi questionado sobre o Goiás e as declarações de Galhardo. O comandante bicolor elogiou o clube Esmeraldino e afirmou que o jogador é problemático.

Em entrevista à Rádio Band News FM, o treinador não aliviou e criticou a postura do atacante Thiago Galhardo. Para Hélio dos Anjos, o jogador interpretou errado suas declarações, elogiou a estrutura do Goiás, mas deixou claro que Thiago Galhardo dará problemas ao clube Esmeraldino.

“Sobre as polêmicas envolvendo o Goiás, eu não tenho a menor preocupação com isso. Inclusive, nessa última polêmica, eu dei o clube como uma referência positiva, porque é um clube que está investindo alto, um clube que está com grandes jogadores. Daí esse garoto problemático (Thiago Galhardo), um jogador que vai trazer problemas para o Goiás dentro da temporada, disso eu tenho certeza, interpretou de outra maneira”, comentou, Hélio dos Anjos.

Tudo iniciou no confronto entre Paysandu x Goiás, que terminou empatado em 1 a 1, em Belém. Após o término da partida, Hélio dos Anjos afirmou que o atacante Thiago Galhardo recebia o valor de R$450 mil no clube alviverde, porém, dois dias depois do jogo, Galhardo respondeu Hélio e disse para o técnico se preocupar mais com o Paysandu do que com quanto cada jogador recebia, além de citar que o clube paraense estava na zona de rebaixamento, diferente do Goiás, que estava em uma posição diferente e brigando na ponta de cima da Série B.

Atualmente o Paysandu Está na 18ª posição na Série B com 5 pontos, dentro da zona de rebaixamento e ainda não venceu na competição nacional. Já o Goiás é o 3º colocado na tabela com 14 pontos conquistados.