VÍDEO: De saída do Paysandu? Nicolas sobre possível volta ao Goiás: 'uma possibilidade bem legal'

O artilheiro do Parazão e Copa Verde deste ano e vice-artilheiro do Brasil, deu uma declaração que deixou torcedores do Paysandu “cabreiros”. O atacante Nicolas, que voltou ao Paysandu nesta temporada, falou em entrevista ao repórter Igor Santiago, da Rádio Band News, sobre possível retorno ao Goiás-GO.

O centroavante bicolor respondeu sobre um possível retorno ao Goiás, clube que defendeu de 2021 a início de 2023. Nicolas afirmou que teve uma passagem muito boa no clube Esmeraldino e que, se o destino quiser contribuir para uma nova chance com a camisa do Goiás, afirmou que será muito feliz mais uma vez no clube do Centro-Oeste.

“O Goiás é um clube que carrego no meu coração, sem sobra de dúvidas. Fui muito feliz ali e se quiser o destino, de se criar uma nova história, eles têm o meu contato e acho que é uma possibilidade bem legal e seria muito feliz de novo. Tenho certeza”, disse.

Nicolas fez 96 partidas com a camisa do Goiás e marcou 29 gols, além de ter conquistado um acesso para a Série A e ter feito parte da equipe que conquistou o título da Copa Verde de 2023, porém, antes da final, contra o próprio Paysandu, Nicolas deixou o clube goiano para jogar no Ceará-CE.

Na atual temporada, Nicolas está entre as disputas dos maiores artilheiros do Brasil. O atacante do Paysandu já marcou 18 gols no ano, atrás apenas de Pedro, do Flamengo-RJ, que já balançou as redes nesta temporada 20 vezes.