CBF divulga mais 6 rodadas da Série B com um jogo às 11h; veja dias e horários dos jogos do Paysandu

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), divulgou em seu site oficial, a tabela detalhada de mais seis rodadas do Brasileirão da Série B. Os confrontos da 10ª a 15ª rodada, foram detalhados com horários, dias e locais das partidas.

O Paysandu, único representante do Estado do Pará, conheceu detalhes dos próximos jogos na Série B. Atual tetracampeão da Copa Verde, o Papão ainda não venceu no Brasileirão e atualmente está dentro da zona de rebaixamento, ocupando a 18ª colocação com cinco pontos conquistados (cinco empates) em 21 disputados. Da 10ª a 15ª rodada da Série B serão disputados no período de 13 de junho a 15 de julho.

Nessas rodadas o Papão jogará três partidas em casa, na Curuzu e três jogos longe de Belém. Destaque para o confronto diante do Coritiba-PR, fora de casa, que será disputado no Estádio Couto Pereira, às 11h da manhã de um domingo, horário pouco convencional. Já os jogos em casa, dois deles o torcedor bicolor terá que enfrentar o horário das 21h30.

O próximo compromisso do Paysandu na Série B seá na terça-feira (4), contra o América-MG, às 21h30, no Estádio da Curuzu, em Belém. O jogo terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.

Veja os jogos do Paysandu entre a 10ª e 15ª rodadas da Série B

10ª rodada – 15.06 – Ituano-SP x Paysandu – 18h – Estádio Novelli Júnior

11ª rodada – 18.06 – Paysandu x CRB-AL – 21h30 – Curuzu

12ª rodada – 23.06 – Chapecoense-SC x Paysandu – 16h – Arena Condá

13ª rodada – 30.06 – Paysandu x Operário-PR – 16h – Curuzu

14ª rodada – 07.07 – Coritiba-PR x Paysandu – 11h – Estádio Couto Pereira

15ª rodada – 12.07 – Paysandu x Ceará-CE – 21h30 – Curuzu