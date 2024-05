Rei de Copas! Paysandu é o maior campeão da Copa Verde; relembre as conquistas

O Paysandu conquistou na noite de ontem (29), o seu tetracampeonato da Copa Verde. O Papão se consolidou como o maior campeão da história do torneio e fazendo jus à alcunha dada pelo torcedor ao clube de “Rei de Copas”.

Em títulos, o Papão comanda e abriu vantagem contra o Cuiabá, clube mais próximo de suas conquistas. O Paysandu levantou quatro vezes o troféu da Copa Verde, o primeiro na temporada de 2016, depois em 2018, em 2022 e agora em 2024, provando sua soberania no torneio regional.

2016

A primeira Copa Verde ocorreu em 2016, na decisão contra o Gama-DF. Em Belém, o Paysandu venceu pelo placar de 2 a 0 e administrou a vantagem no jogo de volta, que terminou coa vitória do clube candango por 2 a 1.

2018

O Papão voltou a vencer a Copa Verde em 2018. Pela primeira vez na história da competição, uma equipe do Espírito Santo (ES) tinha chegado à decisão do torneio e o dono da façanha foi o Atlético de Itapemirim-ES. No primeiro jogo, em Cariacica (ES), o Papão venceu por 2 a 0, com dois gols do artilheiro Cassiano, que pode retornar ao Papão nesta temporada. Já no Mangueirão, festa da torcida do Paysandu, que empatou em 1 a 1 e levantou a taça ao lado da Fiel.

2022

Quatro anos depois da última conquista, o Papão voltou a levantar o troféu da Copa Verde. O tricampeonato veio de forma emocionante, diante do Vila Nova-GO. Em Belém, na Curuzu, Papão x Tigre empataram em 0 a 0, deixando as emoções para a final em Goiânia (GO), no Estádio Serra Dourada. No jogo de volta, novo empate, dessa vez em 1 a 1, com o gol do Paysandu saindo aos 50 minutos do segundo tempo em uma falta, com o volante João Vieira. O empate levou a decisão para os pênaltis e o Papão levantou a taça pela terceira vez.

2024

Em 2024 foi a primeira vez na história da Copa Verde que uma final se repetiu. O Vila Nova-Go querendo um título inédito e o Paysandu buscando o tetra. No final, Papão levantou mais uma taça e entra de vez para história da competição.

O Rei de Copas

Com o título regional, o Paysandu “empilha” taças de “copas” na sua trajetória gloriosa de 110 anos de história. São quatro Copas Verde e uma Copa Norte [torneios regionais], além de uma Copa dos Campeões, que é uma competição nacional. O clube bicolor figura entre os maiores campeões de torneios regionais.