CBF aceita pedido e modifica horário do jogo do Paysandu na Série B

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou em seu site oficial, que a partida entre Sport-PE x Paysandu, válida pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, mudou de horário.

O confronto entre Leão da Ilha x Papão estava marcado para o dia 10 de junho, às 20h, na Arena Pernambuco, porém, a partida teve seu horário alterado para as 20h30. A mudança no horário do jogo entre pernambucanos e paraenses foi realizado a pedido da emissora que detém os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro da Série B.

As equipes não se enfrentam desde 2014, quando jogaram pela Copa do Brasil, com o Paysandu levando a melhor e passando de fase na ocasião. Atualmente na tabela do Campeonato Brasileiro da Série B, o Sport briga na parte de cima. A equipe pernambucana possui 12 pontos e ocupa a 5ª posição. Já o Paysandu ainda não venceu na Série B e está na zona de rebaixamento, na 18ª colocação com cinco pontos.

Os clubes também vivem momentos opostos nas competições regionais. O Sport foi goleado dentro de casa pelo Fortaleza-CE por 4 a 1, pela semifinal da Copa do Nordeste e se despediu do torneio. Já o Paysandu goleou o Vila Nova-GO por 6 a 0, em Belém, no primeiro jogo da decisão da Copa Verde. O Papão joga nesta quarta-feira (29), às 20h, em Goiânia (GO), contra o Vila Nova, pelo confronto de volta da competição, com uma ampla vantagem. O clube paraense busca o tetracampeonato da competição regional.

Mas antes de se enfrentarem pela 9ª rodada Série B, Sport e Paysandu jogam contra Goiás-GO e América-MG, respectivamente, em partidas válidas pela 8ª rodada da Segunda Divisão nacional.