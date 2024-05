Com promoção, Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra o América na quinta-feira (30)

Enquanto o elenco do Paysandu se prepara para enfrentar o Vila Nova-GO na decisão da Copa Verde, o clube divulgou informações sobre a venda de ingressos para a partida contra o América-MG, válida pela Série B do Campeonato Brasileiro. O duelo ocorre na próxima terça-feira (4), na Curuzu, às 21h30.

Precisando do apoio do torcedor para buscar a primeira vitória na competição, o Bicola vai abrir as venda na próxima quinta-feira (30). Além disso, o clube vai abrir um lote promocional para as arquibancadas no valor de R$ 20. Para o setor, o preço normal será de R$ 50. Já para as cadeiras, os ingressos irão custar R$ 150.

VEJA MAIS

Sócios torcedores têm direito a meia ou descontos na compra. As entradas podem ser adquiridas por meio do site IngressoSA ou nas lojas oficiais do Paysandu, na Região Metropolitana de Belém.

Os estudantes possuem direito à meia-entrada, mediante a apresentação da carteira ou comprovante de escolaridade no ato da compra. Já idosos, Pessoas com Deficiência (PCDs) e crianças de até seis anos incompletos têm acesso à gratuidade.

Para isso, é necessário apresentar carteira de identidade e laudo médico, para PCDs, e a presença dos responsáveis das crianças de até 6 anos. As gratuidades estarão disponíveis no estádio da Curuzu, a partir de segunda-feira (3), a partir das 8h.

As meias devem ser retiradas também no estádio da Curuzu, na segunda-feira, entre às 9h e 18h.

Série B

O Paysandu não vive um bom momento na competição. O time bicolor é apenas o 18º colocado na tabela e ainda não venceu na Série B. Até o momento, o Bicola acumula cinco empates e duas derrotas.

Já o América-MG é vice-líder do campeonato. Com 15 pontos, a equipe mineira está empatada com o Santos, que o líder, e está embalada por duas vitórias seguidas.

Valor dos ingressos

Arquibancada – R$ 50

Arquibancada Promocional - R$ 20

Arquibancada Promocional meia – R$ 10

Arquibancada sócio ouro – R$ 10

Cadeira – R$ 150

Cadeira sócio ouro – R$ 75

Cadeira meia – R$ 75

Pontos de venda

Vendas onlines: IngressoSA.com

Loja Lobo Curuzu / Sede Social / Castanhal De segunda a sexta-feira das 09h às 18h

Sábado das 09h às 15h

Loja Lobo / Parque Shopping / Boulevard / Bosque Grão-Pará / Metrópole / Pátio Belém / Castanheira

De segunda-feira a domingo das 10h às 22h

Estádio da Curuzu - Bilheterias Chaco e Curuzu

Dia 04 /05/2024, a partir das 13h

Sócio torcedor

Sócio Diamante poderá exercer sua preferência de compra a partir do dia 30/05/2024, das 10h às 22h do mesmo dia.

Sócio Platina poderá exercer sua preferência de compra a partir do dia 30/05/2024, das 10h às 22h do mesmo dia.

Check-in será iniciado no dia 30/05/2024, a partir das 17h, e deverá ser feito até 48 horas antes do início da partida.

Sócio Ouro poderá exercer sua preferência de compra a partir do dia 30/05/2024, das 10h às 22h do mesmo dia.

A compra da preferência deverá ser feita exclusivamente de maneira presencial nas lojas Lobo.