Em Goiânia, delegação do Paysandu recebe visita do ex-volante Sandro, ídolo da 'geração de ouro'

Após o desembarque da delegação bicolor na cidade de Goiânia na manhã do último domingo (26), os jogadores do Paysandu partiram para um treino com bola, sob o comando do técnico Hélio dos Anjos. Após o trabalho, o elenco recebeu a visita de ninguém menos que o ex-volante Sandro Goiano, ídolo e multicampeão com o Paysandu, considerado um dos maiores jogadores da história do clube.

Sandro conversou com os jogadores, incentivou, recebeu abraços e a reverência dos atuais atletas por conta de sua história recheada de títulos e uma imagem de seriedade pouco vista no futebol. Sandro pendurou as chuteiras em 2011 e escolheu o Paysandu para encerrar a carreira.

Antes, esteve no clube entre os anos de 2000 e 2005, período onde conquistou nada menos que sete títulos, entre os quais se destacam a Série B de 2001, a Copa Norte e a Copa dos Campeões em 2002, além de quatro títulos estaduais (2000, 2001, 2002 e 2005).

Sandro Goiano visita Paysandu Jorge Luís Totti / Paysandu Jorge Luís Totti / Paysandu Jorge Luís Totti / Paysandu Jorge Luís Totti / Paysandu Jorge Luís Totti / Paysandu

"Foi uma grande oportunidade de estar vendo alguns ex-companheiros: o Vandick, que jogamos por muito tempo; meu amigo e irmão Ari (Barros, executivo de futebol), a Comissão Técnica com o Hélio, onde eu tive a oportunidade de trabalhar com ele também no próprio Paysandu um tempo atrás", comentou. Sandro, torcedor confesso do Paysandu, comentou sobre a expectativa de mais uma final disputada pelo Papão e se disse confiante com a possibilidade de mais um título, que vai isolar ainda mais o clube como maior vencedor da Copa Verde.

"Estou na torcida aí pra buscar mais esse título da Copa Verde, também na torcida pelo Brasileirão. Foi muito bom mesmo ver os amigos. Amanhã vou estar junto e espero ir pro jogo junto com a delegação, estar na torcida para que a gente levante mais esse caneco", encerrou.