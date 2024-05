DNA vencedor! Em menos de um ano, Hélio dos Anjos conquista dois títulos e um acesso com o Paysandu

“Rabugento”, “cabeça dura” e “teimoso”. Essas são alguns “apelidos” carinhosos dados por parte da torcida do Paysandu ao técnico Hélio dos Anjos. O comandante alvicleste conquistou ontem o seu terceiro título à frente do Paysandu, o segundo só nesta temporada e marca seu nome na história do Papão da Curuzu.

Com mais de 100 jogos à frente do Paysandu, Hélio César Pinto dos Anjos, de 66 anos, é um “xodó” da torcida do Papão. Com o título da Copa Verde deste ano, Hélio soma três conquistas com o Paysandu, dois títulos do Campeonato Paraense conquistados em 2020, no período da pandemia e um neste ano, ambos em cima do Remo, maior rival bicolor.

Além de títulos, Hélio dos Anjos entrou para a história do Paysandu conquistando o tão sonhado acesso à Série B, no ano passado. A chegada do técnico foi a “virada de chave” na campanha bicolor na Série C de 2023. Hélio desembarcou em Belém com o Paysandu brigando contra o rebaixamento, com seguiu dar ânimo ao time e levou o Papão à Série B, após cinco anos longe da competição nacional.

Hélio retornou ao Paysandu de forma oficial no dia 28 de junho. Em menos de um ano, o técnico levantou duas taças pelo Papão e ainda levou o clube alviceleste à Série B. Com o título da Copa Verde, o Papão garantiu vaga na terceira fase da Copa do Brasil em 2025 e uma cota de mais de R$3 milhões. Essa é a terceira passagem de Hélio pelo Paysandu, a primeira ocorreu em 2022, quando o Papão estava disputando a Série A do Campeonato Brasileiro. Hélio retornou ao clube em 2019, levou o Papão para o quadrangular da Série C, mas acabou não conseguindo o acesso no polêmico jogo contra o Náutico-PE, nos Aflitos, em Recife (PE). Deixou o Paysandu em 2020, na Série C e retornou no ano passado ao Papão.