VÍDEO: Paysandu desembarca em Belém com recepção acalorada após título da Copa Verde

O campeão chegou! O Paysandu desembarcou em Belém, no início da madrugada desta sexta-feira (31), com mais um título na bagagem: a Copa Verde de 2024. O time alviceleste ganhou, de goleada, o Vila Nova-GO por 4 a 0, no domingo, e conquistou a competição regional pela quarta vez na história.

A equipe deixou a cidade de Goiânia, em Goiás, na tarde de quinta-feira (30). A delegação ainda realizou duas escalas - a última delas em Brasília - até chegar a Belém. A ideia do clube era voltar para a capital do Pará mais cedo, mas a malha aérea atrasou o planejamento.

No saguão do Aeroporto Internacional de Belém, centenas de torcedores bicolores esperavam os jogadores. Apesar do clube planejado uma programação especial para comemorar a conquista, a Fiel fez a própria festa na recepção dos atletas. Após o desembarque, uma carreata acompanhou o ônibus da delegação até o estádio da Curuzu, no bairro do Marco.

Série B

Segundo a programação enviada pela assessoria bicolor, o Paysandu terá a sexta-feira de folga após o desembarque em Belém. No sábado, no entanto, a equipe já volta aos treinos de olho na Série B do Brasileirão. Na terça-feira (4), o Papão recebe o América-MG, na Curuzu, em partida válida pela oitava rodada.

Apesar do clima no Bicola ser de festa, a equipe ainda vive certa instabilidade na Série B. Há sete partidas sem vencer, o Paysandu está em 18º lugar na tabela, na zona de rebaixamento, e precisa de três pontos para respirara na classificação. A partida do Papão diante do Coelho terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.