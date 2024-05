Torcida aguarda pela chegada do Papão após título da Copa Verde; veja fotos

Torcedores do Paysandu já estão no Aeroporto Internacional de Belém, na noite desta quinta-feira (30), aguardando os jogadores do Papão após o título da Copa Verde. Alguns motoristas, inclusive, já se organizam do lado de fora para a carreata em comemoração da vitória.

Receber o Paysandu no aeroporto após grandes conquistas se tornou rotina para alguns torcedores. Pelo menos é o que diz o bicolor Vicente Valente, que foi com amigos ao aeroporto para para prestigiar a equipe campeã.

Vinicius Valente foi prestigiar os campeões com os amigos: 'Tradição' (Carmem Helena/O Liberal)

"Eu e meus amigos moramos próximo ao aeroporto e sempre participamos do 'aerolobo'. Hoje, lógico, que não podíamos faltar. É uma tradição nossa", disse.

Jair Santos disse que a Copa Verde de 2024 é mais especial (Carmem Helena/O Liberal)

Quem também comemorou o titulo no aeroporto foi Jair Santos. Com a faixa de campeão da Copa Verde, o torcedor fez questão de ressaltar o feito do "Rei de Copas".

"Essa Copa Verde foi especial pelas goleadas, sobretudo na final. O tetra era algo sonhado pela gente, porque fazia do time o maior campeão regional do Brasil. Agora, nossos rivais da região vão ter que correr muito atrás para alcançar a gente", afirmou. Veja fotos da recepção:

