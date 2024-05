VÍDEO: Com funk e 'Jogo do Tigrinho', Paysandu provoca Vila Nova após título da Copaa Verde

O maior campeão da Copa Verde com quatro títulos, não aliviou nas comemorações em suas redes sociais. O perfil oficial do Paysandu no Instagram fez um “carrossel” de vídeos com memes em alusão à conquista do tetra da Copa Verde, diante do Vila Nova. O clube aproveitou para provocar o Vila, que tem como mascote o Tigre, e soltou um vídeo com os gols com o fundo do famoso “Jogo do Tigrinho”.

Além da provocação com o Vila Nova, o perfil do Papão usou funk e uma música “Amor de Chocolate”, do artista Naldo Benny, com o trecho “alto em cima” com os vídeos das quatro taças levantadas pelo clube em 11 disputas da Copa Verde.

