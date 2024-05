Após quarto título da Copa Verde, torcida do Paysandu invade a Doca de Souza Franco; vídeo

Logo após o apito final que consagrou o quarto título da Copa Verde, a Fiel Bicolor imediatamente se dirigiu à avenida Doca de Souza Franco, em Belém, para celebrar a segunda conquista do clube no primeiro semestre de 2024. Centenas de torcedores foram em direção, numa festa que tem apenas hora para começar.

Nem mesmo a chuva que caiu sobre a capital afastou a torcida, que cobriu o principal corredor de comemorações da cidade com o azul celeste. Bicolores de todas as idades celebram o título que ergue o Paysandu ao patamar dos grandes campeões do futebol paraense e brasileiro.

Em três competições disputadas nesta temporada, o Paysandu foi vitorioso em duas, sendo eliminado apenas na Copa do Brasil. No Parazão, o time fez a melhor campanha, coroada com a vitória sobre o maior rival na grande final. Pela Copa Verde, novamente o Papão foi gigante, completando a vantagem sobre o Clube do Remo, ao eliminar o rival na semifinal, abrindo vaga na disputa do troféu contra o Vila Nova.

"Essa conquista foi sensacional. Todos estão de parabéns, os jogadores, a diretoria e a comissão técnica. Obrigado, Paysandu. Agora vamos focar na Série B e conseguir o acesso. O Paysandu continua dando as maiores alegrias para o futebol paraense e nós estamos aqui apoiando sempre", diz o torcedor Renan Oliveira, um dos muitos a pintar a Doca de azul celeste.